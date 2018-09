Chinezii vor sa cumpere proprietarul brandului Salomon cu 5,3 miliarde de dolari

Actiunile Amer au urcat la Bursa de la Helsinki cu peste 25%, la 36 de euro, dupa acest anunt.Daca accepta oferta, actionarii Amer Sports - detinatorul brandurilor Salomon, Arc'teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson si Precor - vor primi 40 de euro per actiune.Anta, care vinde brandurile de echipamente sportive Fila si Descente, precum si propriul sau brand Anta in China, incearca de mult timp sa preia Amer, pentru a-si extinde prezenta pe plan mondial.Amer Sports are o fabrica de articole sportive Salomon la Timisoara.