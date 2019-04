CIFA RY/SRY 1100 - o autobetoniera compacta care face fata cu brio santierelor din Romania

(P)

Rezervor de apa de 800 litri

Diametru: 2300 mm

Manometru pentru consistenta betonului

Cuva este realizata din materiale rezistente la uzura ce au o grosime de pana la 8 mm

Capacitatea maxima de incarcare este de 10 metri cubi

Capacitatea de umplere este de 68%

Viteza de rotatie a tamburului este de 0-14 r.p.m.

Pompa de apa: 400 litri/minut la 3.5 bari

Da, exista multe firme de constructii nou infiintate ori cu experienta pe piata care sunt in cautare de basculante, betoniere, macarale, astfel incat sa-si poata extinde portofoliul serviciilor prestate, portofoliu strans legat de utilajele din dotare.In cele ce urmeaza venim in intampinarea celor care detin o astfel de firma de constructii si doresc sa-si extinda afacerea prin intermediul utilajelor si prezentam autobetoniera CIFA SR/SRY 1100.Prin intermediul unui asemenea utilaj scapati de intermediarii care va transporta betonul in site-ul dumneavoastra iar cu timpul, investitia se amortizeaza 100%. In plus, avand propria autobetoniera, veti putea trece in lista de servicii si transportul de beton in cazul vedeti fezabila aceasta optiune.Aceste autobetoniere CIFA modelele RY si SRY 1100 fac parte din gama compactelor. Diferenta intre cele doua modele nu este una foarte mare, RY se foloseste de un sistem de tip take-off pentru a invarti agregatul in timp ce modelul de betoniera SRY detine un motor auxiliar separat, asamblat pe cadrul echipajului.In linii mari, autobetonierele CIFA SR/SRY 1100 se remarca prin calitatea de constructie si rezistenta sporita a sasiului (sasiul este calculat cu FEM - Finished Elements Method).Autobetonierele CIFA RY/SRY 1100 beneficiaza de o capacitate de incarcare maxima a malaxorului din pricina asezarii palelor in interiorul tamburului. De asemenea, betonul obtinut cu autobetonierele CIFA RY/SRY 1100 este de calitate superioara, acestea fiind optimizate pentru un amestec aproape de perfectiune.Centrul de gravitatie jos al autospecialei garanteaza siguranta transportului si repartizarea echilibrata a incarcaturii. Haideti sa trecem in revista si cateva caracteristici ceva mai tehnice.Autobetonierele CIFA RY/SRY 1100 pot fi comandate si ulterior achizitionate in Romania prin intermediul Karpathia.com. Este vorba despre un dealer autorizat cu multa vechime pe piata prin intermediul caruia veti putea face rost de orice utilaj marca CIFA, nu doar de autobetoniere.KARPATHIA INDUSTRIES SRL a venit in Romania in urma cu 15 ani si a dezvoltat continuu solutii de afaceri acordand atentie deosebita clientilor prin furnizarea de servicii de calitate. CIFA reprezinta de asemenea un brand de renume nascut in Italia care a implinit anul trecut 90 de ani de existenta.