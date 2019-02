Cifra de afaceri a companiei Farmec depaseste 236 milioane lei, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut

Cresterea businessului a fost sustinuta de vanzarile din cadrul retelei magazinelor de brand, in crestere cu 40,35%, precum si de vanzarile din magazinul online, care au raportat un avans cu 19,14%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.De asemenea, strategia de expansiune pe piata externa a producatorului clujean, precum un nou parteneriat in China, initiat in 2018, a contribuit la evolutia cifrei de afaceri, inregistrandu-se o majorare a vanzarilor la export cu 48,85% fata de 2017."Piata cosmeticelor din Romania urmareste si se adapteaza la trendurile internationale, iar Farmec s-a preocupat intotdeauna de ceea ce isi doresc consumatorii romani, atat in ceea ce priveste calitatea produselor, cat si in materie de pret. Astfel, planurile ambitioase si aceasta grija pentru frumos ne-au ajutat sa ne mentinem in topul celor mai importanti producatori de cosmetice, iar trendul ascendent al vanzarilor inregistrat pe toate palierele, reprezinta confirmarea potentialului Farmec.Continuand ritmul de crestere din ultimii ani, ne propunem o crestere a cifrei de afaceri cu peste 15% pentru 2019, prin consolidarea si dezvoltarea continua a brandurilor existente, lansarea de noi produse si extinderea magazinelor de brand, care in momentul de fata au ajuns la 26.De asemenea, un pas important in planurile pentru 2019 il reprezinta proiectul de francizare pe plan local si international, care va incepe in primul semestru al acestui an", a declarat Mircea Turdean, Director General Farmec.La nivel national, Farmec detine o retea proprie de 26 de magazine de brand, in 2018 fiind inaugurate 5 magazine in punctele cheie ale Romaniei. La nivel global, produsele Farmec sunt comercializate in peste 30 de state, iar in Europa compania este prezenta cu 7 magazine.Conform datelor de piata Nielsen, Farmec s-a mentinut si in anul 2018 in pozitia de lider de piata pe segmentul produselor de ingrijire a tenului (cu o cota de piata de 29,7%) . In ceea ce priveste brandul Gerovital, acesta este lider pe sectorul produselor antirid si pe segmentul produselor antiacnee, cu o cota de piata valorica de 43,2%. Triumf ocupa prima pozitie in categoria produselor pentru curatarea bucatariei, detinand o cota de piata volumica de 48,5% si una valorica de ...citeste mai departe despre " Cifra de afaceri a companiei Farmec depaseste 236 milioane lei, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada a anului trecut " pe Ziare.com