Cine realizeaza 90% din vanzarile de tigle din Romania

Din Romania se gestioneaza prezenta CREATON in Bulgaria si Moldova, iar din cifra de afaceri de 9,7 mil euro din regiune, in anul 2019, in Romania s-au realizat 90% din vanzari."Aceasta cifra claseaza tara pe al doilea loc, aproape de Ungaria, la vanzarile din sud-estul Europei, care au ajuns in 2019 la 37,5 mil euro", declara Manuel Buturuga, Sales Director, CREATON South East Europe.In cei zece ani de prezenta a grupului in Romania au fost realizate o serie de proiecte speciale cum sunt acoperisul bisercii din ansamblul muzeu "Cimitirul Vesel" de la Sapanta, acoperisul palatului Vulturul Negru din Oradea - cel mai important monument in stil secession din oras, sau Spitalul Militar din Timisoara."Zona Transilvaniei reprezinta 60% din totalul vanzarilor in Romania, remarcam insa o crestere a cererii in afara arcului Carpatic, care in urma cu 6 ani reprezenta doar 15% din totalul vanzarilor in Romania. Investitia medie pentru un proiect este de 3000 - 4000 de euro, pentru o invelitoare cu o suprafata de 200 mp. In aceste costuri sunt incluse si accesoriile care aduc un plus de performanta sistemului de invelitoare - membrana anticondens, elementele ceramice de ventilatie sau sistemele de siguranta pentru acoperis".CREATON previzioneaza pentru urmatorii ani o crestere moderata de 5-6% a pietei invelitorilor ceramice si din beton in Romania."In continuare ne propunem consolidarea cotei de piata si o crestere care sa fie sustinuta de capacitatile de productie ale fabricilor din Ungaria, Germania si Polonia. Estimam totodata o crestere accentuata a modelelor de tigle tip solzi si a modelelor de tigla interlocking plata, care vor fi principalii vectori de vanzare" adauga Manuel Buturuga.Investitia in tehnologii avansate de productie, cum este tehnologia Keralis de fabricare a tiglelor ceramice, permite realizarea unor modele unicat pe piata, care prezinta caracteristici superioare din punct de vedere al rezistentei.Materialul solid, temperatura de coacere mai mare de 1000 sC si modul de tratare al suprafetelor, le asigura tiglelor ceramice CREATON o absorbtie de apa extrem de redusa si astfel rezistenta crescuta impotriva intemperiilor, a inghetului care afecteaza o tigla obisnuita."Caracteristicile materiei prime si tehnologia rafinata de fabricare asigura frumusetea suprafetei tiglelor, naturaletea si posibilitatea de adaptare la arhitectura constructiei. Fie ca este vorba despre tigle netede naturale, sau cu suprafetele tratate, toate au caractere unice", mai explica Manuel Buturuga.Datorita tehnologiei de fabricare, produsele au o durata de viata lunga si din acest motiv CREATON poate oferi o garantie de 50 de ani pentru tiglele ceramice.Cu productie in 18 tari din America de Sud, Africa si Europa, divizia de invelitori a grupului Etex, din care face parte compania CREATON, a inregistrat la finele anului 2019 vanzari in valoare de 840 mil euro, in crestere cu 3,2% fata de 2018.CREATON este un producator de tigle ceramice cu o traditie de peste 130 de ani, fiind membru al grupului international ETEX, specializat in productia tiglelor din beton de calitate superioara.Istoria companiei incepe in 1884, Germania, in Bavaria, unde Alois Berchtold a pus bazele unei fabrici moderne de productie pentru acea perioada, care s-a impus in industrie inca de la inceput.Dupa aproape o suta de ani, in 1992, prin fuziunea companiilor Josef Berchtold GmbH si Ernst Ott GmbH se creeaza compania CREATON Berchtold & Ott.In anul 2004 compania se extinde pentru prima data in afara Germaniei, prin crearea unei fabrici CREATON in orasul Lenti din Ungaria, urmand ca in 2008 sa isi dezvolte capacitatea de productie prin construirea unei a doua linii de fabricare.Din anul 2015, regiunea sud-estica a Europei s-a format intr-un cluster coordonat de Ungaria, incadrand urmatoarele tari: Cehia, Slovacia, Romania, Moldova, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia-Hertegovina, Macedonia, Muntenegru, Kosovo si Albania.Tiglele ceramice si din beton, precum si accesoriile, sunt produse in fabrici din Germania, Ungaria si Polonia.