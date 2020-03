Citu gandeste un sistem de bonificatie pentru firmele care isi pot plati la timp taxele

"Este important si fac apel la companiile din Romania, cele care nu sunt afectate de epidemia de coronavirus, sa plateasca la timp impozitele. Ne gandim si la un sistem de bonusare a celor care platesc impozitele. Este important sa avem si pentru a transfera spre alte sectoare din economie lichiditati", a declarat Florin Citu, luni, la Digi24.El a mentionat ca vor fi luate luate o serie de masuri care sa asigure lichiditate companiilor din Romania, precum returnarea la timp a TVA, si a adaugat ca in aprilie va fi o procedura noua de returnare a TVA si se va analiza unde se poate returna cu control ulterior.ANAF nu mai pune popriri si sechestre. Suspenda actiunile de control fiscal si antifrauda"Si celelalte masuri: sa nu mai punem popriri sau sa nu avem executari silite, sa nu avem exces de zel in aceasta perioada, sa permitem activitatea companiilor. Aceste masuri sunt luate pentru perioada in care in Romania este declarata stare de urgenta si 30 de zile dupa aceasta perioada. Vor intra in vigoare in aceasta saptamana, una dintre ele trebuie sa fie prin ordonanta de urgenta.Avem sedinta maine sau poimaine si atunci va intra aceasta ordonanta ce va cuprinde mai multe masuri.(...) Aceste masuri au rolul de a ajuta in special acele sectoare din economie unde activitatea a scazut, dar sunt alte sectoare unde lucrurile merg bine inca si in aceste sectoare fac apel sa se plateasca la timp impozitele si taxele", a explicat ministrul Finantelor.De altfel, inainte de videoconferinta de urgenta a ministrilor de Finante din UE, programata pentru luni dupa-amiaza, ministrul Finantelor a subliniat ca este foarte important sa fie gasite cele mai bune solutii economice pentru a veni in sprijinul cetatenilor si al mediului de afaceri pentru a trece cu bine de aceasta pandemie."In acest moment, este foarte important sa gasim cele mai bune solutii economice pentru a veni in sprijinul cetatenilor si al mediului de afaceri pentru a trece cu bine de aceasta pandemie. Fara indoiala avem de-a face cu o situatie exceptionala care va necesita un raspuns coordonat, constant si responsabil", sustine Florin Citu, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor.Ministrii de Finante din cele 27 de st ...citeste mai departe despre " Citu gandeste un sistem de bonificatie pentru firmele care isi pot plati la timp taxele " pe Ziare.com