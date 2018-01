Tribunalul Specializat Cluj a desemnat casa de insolventa CITR drept administrator judiciar al companiei."Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia reorganizarii activitatii si pentru identificarea de solutii pentru plata datoriilor sale". Compania Clujana isi va continua activitatea curenta sub supravegherea CITR, au anuntat miercuri seara reprezentantii CITR.Potrivit celor mai recente date raportate la Ministerul de Finante, Clujana a avut in 2016 un profit net de circa 213.000 lei si o cifra de afaceri de 9,93 milioane lei."Importanta acestui brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani ne responsabilizeaza. (...) In perioada urmatoare echipa noastra va analiza cauzele pentru care compania a ajuns in stare de insolventa precum si toate creantele ce vor fi solicitate de creditori, tabelul preliminar urmand a fi comunicat in data de 26 martie 2018", a declarat Vasile Godinca-Herlea, director general al CEO CITR, parte a CITR Group.Citeste mai departe despre " Clujana, brandul romanesc de incaltaminte cu 100 de ani de istorie, a intrat in insolventa " pe Ziare.com