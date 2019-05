Combinatul Oltchim din Ramnicu Valcea a intrat in faliment

"Societatea Oltchim SA informeaza actionarii si pe cei interesati despre solutia instantei publicata pe site-ul portal.just.ro, la termenul din 8 mai 2019, in dosarul de insolventa nr. 887/90/2013 aflat pe rolul Tribunalului Valcea, respectiv: Instanta admite cererea formulata de consortiul de administratori judiciari Rominsolv S.P.R.L. si BDO Business Restructuring S.P.R.L. In temeiul art. 107 alin. (1) lit. C raportat la art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 dispune inceperea procedurii generale a falimentului debitoarei Oltchim SA", arata comunicatul.De asemenea, instanta desemneaza provizoriu, in calitate de lichidator judiciar, consortiul de lichidatori judiciari Rominsolv S.P.R.L. si BDO Business Restructuring S.P.R.L., care va avea o retributie lunara de 1.000 lei.In plus, tribunalul dispune dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de administrare al debitoarei."Fixeaza termenul maxim de predare a gestiunii de catre consortiul de administratori judiciari, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii si dispune predarea catre consortiul de lichidatori judiciari, in termen de 5 zile de la pronuntarea prezentei, a tabelului definitiv al creantelor si a listei creantelor nascute in cursul procedurii. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor si Oficiului registrului comertului de pe langa Tribunalul Valcea, pentru efectuarea mentiunii, precum si publicarea in Buletinul procedurilor de insolventa", se arata in comunicat.Termenul limita pentru depunerea cererilor creantelor nascute in cursul procedurii este 20 iunie 2019.A fost fixat si termenul limita pentru verificarea creantelor nascute in cursul procedurii, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor la 5 iulie 2019.Termenul pentru depunerea contestatiilor la creantele nascute in cursul procedurii a fost fixat la 11 iulie 2019. Iar termenul limita pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creantelor la este 30 iulie 2019.Oltchim a intrat in procedura de insolventa la 30 ianuarie 2013, iar consortiul format din Ro ...citeste mai departe despre " Combinatul Oltchim din Ramnicu Valcea a intrat in faliment " pe Ziare.com