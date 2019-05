In urma unei investigatii desfasurate pe parcursul a trei ani, Comisia Europeana a descoperit ca AB InBev a abuzat de pozitia sa dominanta pe piata berii din Belgia, restrictionand importurile mai ieftine ale sortimentului sau Jupiler din Olanda, transmit DPA si Reuters."Consumatorii din Belgia au platit mai mult pentru berea lor favorita, din cauza strategiei deliberate a AB InBev de a restrictiona vanzarile transfrontaliere intre Olanda si Belgia", a declarat comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager.In februarie, AB InBev anuntase ca a constituit provizioane de 230 de milioane de euro legate de aceasta investigatie.Cel mai popular brand de bere din Belgia al Anheuser-Busch InBev este Jupiler, care reprezinta aproximativ 40% din totalul vanzarilor pe piata locala a berii. De asemenea, AB InBev vinde berea Jupiler si in alte state membre ale UE, inclusiv Olanda si Franta. In Olanda, AB InBev vinde Jupiler la preturi mai scazute decat in Belgia, din cauza cresterii concurentei.Anheuser-Busch InBev, cel mai mare producator de bere din lume, este prezent si pe piata din Romania. Acesta detine, printre altele, marcile Corona, Beck's, Stella Artois sau Leffe.Citeste si Ce-a fost intai, berea sau agricultura? Ar trebui sa multumim stramosilor iubitori de bere pentru faptul ca avem o agricultura azi. Descoperire de proportii, care rastoarna lucrurile ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana a amendat drastic producatorul care detine Beck's si Stella Artois " pe Ziare.com