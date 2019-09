Comisia Europeana aproba o tranzactie care va schimba piata energiei din Germania, dar pune conditii

Anul trecut, E.ON a anuntat ca vrea sa preia Innogy, divizia de energie regenerabila a rivalei RWE AG, intr-o tranzactie complexa, evaluata la aproximativ 20 de miliarde de euro (25 miliarde de dolari).Este cel mai important proces de restructurare de pe piata energiei din Germania, dupa ce cancelarul Angela Merkel a anuntat ca statul german va renunta in totalitate la energia nucleara pana in 2022, in urma dezastrului atomic de la Fukushima (Japonia).Comisia Europeana a anuntat marti ca a identificat amenintari legate de reduce concurentei in sectoarele energetice din Germania, Cehia si Ungaria."Este important ca toti cetatenii si afacerile din UE sa poata cumpara gaze si electricitate la preturi competitive", a declarat comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager, adaugand ca angajamentele E.ON inseamna cu fuziunea nu va duce la restrangerea alegerilor si la preturi mai ridicate.Pentru a raspunde temerilor antitrust ale Uniunii Europene, E.ON a acceptat sa vanda parti din afacerea sa de electricitate din Ungaria, activele din domeniul energiei si gazelor ale Innogy din Cehia, a intrerupt operarea celor 34 de statii de reincarcare pentru vehiculele electrice de pe autostrazile germane si a renuntat sa mai ofere incalzire pentru majoritatea clientilor sai din Germania.Conform unui viitor acord, cele mai mari companii de utilitati din Germania nu vor mai concura una impotriva celeilalte. E.ON nu va mai produce electricitate si se va concentra pe retelele operationale de energie si vanzarea electricitatii catre consumatorii finali.In principiu, acordul implica schimburi de active si de actiuni, ca parte a restructurarii majore a pietei energiei din Germania, intr-o perioada in care cea mai mare economie europeana renunta la combustibilii clasici in favoarea energiei regenerabile.In prima etapa, vanzarea Innogy va avea ca rezultat detinerea unei participatii minoritare de catre RWE in E.ON.Astfel, E.ON va achizitiona intreaga participatie de 76,8% detinuta de RWE in Innogy, iar RWE va detine in schimb 16,7% din E.ON. De asemenea, E.ON va face o oferta actionarilor minoritari ai Innogy, care evalueaza compania la 40 de euro per titlu, sau aproximativ 22 de miliarde de euro in total. Vineri, actiunile Innogy au inchis la 34,53 euro.RWE va face o plata in numerar de 1,5 miliarde de euro catre E.ON.Obiectivul E.ON este sa se concentreze pe retail, retele de energie si solutii pentru clienti, in timp ce RWE va prelua generarea energiei regenerabile a ambelor companii.De asemenea, E.ON va transfera catre RWE majoritatea afacerii sale de energie regenerabila si interesele minoritare detinute de subsidiara sa PreussenElektra in centrale nucleare operate de RWE.Grupul german E.ON are o prezenta importanta pe piata din Romania.