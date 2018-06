Companiile din Romania ar putea fi clasificate in functie de rating

"Imi doresc foarte mult ca anul acesta sa facem un alt mod de a clasifica firmele. Azi avem mari, mijlocii si mici. De ce e asa? Bun! Cand avem o activitate de evaluare la un minister nu spunem barbat sau femeie. Este salariat. Si facem evaluarea. Corect!Asa si cu firmele, trebuie sa le tratam dupa comportamentul fiscal. Ai un comportament fiscal adecvat fata de stat? Ai un comportament adecvat fata de partenerii tai din economie? Adica iti platesti la timp partenerii, nu le creezi blocaje, cutare, cutare, cutare, inseamna ca esti o firma care merita sa fie in categoria A si ai o serie de facilitati din partea statului si chiar a bancilor.Chiar ma gandesc cum putem obliga aceste banci, toate bancile din Romania, nu o sa le convina, sunt convins, dar atat timp cat eu, ca stat, clasific o forma ca fiind de tip A, adica este model, totul este asa cum trebuie si fata de stat si fata de piata, atunci....", a declarat Eugen Teodorovici, la o conferinta organizata de Business Review.In ceea ce priveste bancile, ministrul a spus ca acestea vor avea o surpriza in vara, cand vor vedea ce dobanzi vor fi la titlurile de stat pentru populatie. El a adaugat ca prima lor reactie va fi de tipul "Guvernul ia banii din banci"."Pai, in momentul in care tu, banca, dai sub 1% la lei si tu iei de la mine, la titluri de stat, peste 4%, unde e diferenta aceasta?", a afirmat Eugen Teodorovici.