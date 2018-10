Companiile europene ar putea plati taxe de pana la 18 miliarde de dolari, daca Marea Britanie paraseste UE fara un acord

"Daca nu vom avea un acord cu UE, asta va afecta foarte mult si comertul european. Afacerile europene vor trebui sa plateasca taxe pentru a avea acces la piata britanica, posibil in valoare de pana la 14 miliarde de lire sterline pe an. Este o taxa de afaceri destul de mare care va fi aplicata afacerilor europene. Este in interesul tuturor sa ajungem la un acord si sa facem asta cat mai curand posibil", a declarat luni Fox la postul de televiziune BBC, transmite Reuters.Marea Britanie urmeaza sa paraseasca UE la finalul lui martie 2019, dar pana in prezent nu exista un acord cu Bruxelles privind viitoarele relatii.Mai multi oficiali UE sustin ca un acord cu Londra incheiat in decembrie acest an sau chiar in luna ianuarie 2019 ar lasa aproximativ suficient timp pentru a fi ratificat de parlamentele britanic si din statele UE.Scenariul cel mai improbabil, dar pe care unii diplomati europeni il iau in calcul, este ca Marea Britanie sa ceara prelungirea tratativelor cu UE dupa 29 martie 2019, data iesirii efective a tarii din UE. Eventuala prelungire a negocierilor ar trebui convenita in unanimitate de celelalte 27 de state membre ale UE.