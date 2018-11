Companiile municipale infiintate de Gabriela Firea trebuie radiate, spune un avocat

Primarul general Gabriela Firea a declarat, joi seara, ca decizia instantei de a anula hotararile prin care au fost infiintare companiile municipale ale Primariei Capitalei este "o eroare de interpretare". In plus, oficialii Primariei au transmis ca nu vor exista efecte imediate ale acestei decizii a instantei, comapaniile functionand in continuare.Avocatul consultat de News.ro atrage insa atentia ca Primaria are obligatia, in mod normal, de a radia companiile repective."In mod normal, dupa decizia definitiva pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, tot ceea ce s-a realizat in baza acelor hotarari de consiliu devine nul - acte constitutive, mandatul acordat membrilor consiliilor de administratie, mandatul acordat persoanelor imputernicite sa realizeze formalitatile pentru infiintare etc. Primaria are obligatia de a lua toate masurile legale pentru lichidarea si radierea companiilor respective", a spus Boboc.Avocatul a precizat ca nu sunt cunoscute toate detaliile in acest caz, iar acces la dosar nu au decat partile implicate. Totodata, el a spus ca hotararea Curtii de Apel Bucuresti este una definitiva, impotriva ei putandu-se exercita de catre partile interesate doar cai extreordinare de atac in conditiile limitativ prevazute de lege."Consiliul General ar trebui sa ia act de decizia respectiva si sa ia masurile necesare pentru a proteja investitiile facute pana in prezent si pentru a recupera sumele care nu au fost inca investite", a precizat avocatul.Reprezentantii Primariei Capitalei s-au aratat surprinsi de decizia anuntata."Am aflat in aceasta seara solutia Curtii de Apel Bucuresti, care a admis recursul USR si a dispus anularea Hotararilor CGMB prin care s-a decis infiintarea a 20 de companii municipale in lunile martie si aprilie a anului 2017. Recunoastem ca pentru noi aceasta decizie este una, cel putin suprinzatoare, daca nu socanta, in contextul in care pana acum am avut castig de cauza in alte procese similare la fond, si chiar si aici castigasem in mod clar la fond", au transmis, joi seara, reprezentantii Primariei Capitalei, printr-un comunicat de presa.In 19 oct ...citeste mai departe despre " Companiile municipale infiintate de Gabriela Firea trebuie radiate, spune un avocat " pe Ziare.com