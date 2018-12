Companiile straine au bagat zeci de miliarde de euro in Romania. Care sunt judetele preferate de investitori

Judetele cu cele mai multe investitii straine sunt Arad, Brasov, Cluj, Prahova, Sibiu, Timis si bineinteles zona Bucuresti-Ilfov, care este cea mai atractiva pentru investitorii straini, se arata intr-un comunicat al Consiliului Investitorilor Straini (FIC).Industria a atras jumatate din investitiile straine, ceea ce demonstreaza ca "dezindustrializarea" Romaniei in contextul aderarii la UE si integrarii in piata unica reprezinta un mit. Astfel se explica de ce industria a avut si are o contributie importanta la cresterea PIB-ului."Din analizele realizate de FIC am observat ca, in general, judetele care au atras investitori straini au si un standard de viata mai ridicat (au fost masurate veniturile si avutia pe locuitor) . Nu putem spune ca asta se datoreaza doar investitiilor straine, dar exista o legatura stransa intre zonele dezvoltate economic si nivelul investitiilor straine atrase.Acest fenomen este usor de explicat datorita avantajelor pe care companiile straine il aduc cu ele: tehnologie, cunostinte, acces pe pietele globale, experienta de zeci sau sute de ani etc.", afirma FIC.De unde vin investitiile straineInvestitorii au venit in Romania ca sa obtina profituri, dar afacerile lor au avut si o contributie esentiala la modernizarea economiei romanesti si integrarea ei in cea europeana, se arata intr-un comunicat al Consiliului Investitorilor Straini (FIC)."Investitiile straine au fost de cateva miliarde de euro in fiecare an, ele variind in functie de sanatatea economiei locale sau globale. Valoarea cea mai ridicata a investitiilor a fost atinsa in preajma aderarii Romaniei la UE cand aceasta s-a ridicat la 8-9 miliarde de euro pe an.Investitiile straine sunt comparabile ca dimensiune cu banii atrasi din fonduri europene, reprezentand o resursa indispensabila pentru dezvoltarea tarii", precizeaza FIC.In Romania investitiile straine vin in special din tarile membre ale Uniunii Europene acestea fiind si cei mai importanti parteneri comerciali (Germania, Franta, Austria, Olanda).Companiile cu capital strain din Romania angajeaza 1,3 milioane de oameni, aproximativ 26% din numarul total de angajati. C ...citeste mai departe despre " Companiile straine au bagat zeci de miliarde de euro in Romania. Care sunt judetele preferate de investitori " pe Ziare.com