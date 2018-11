Presedintele Renault-Nissan a fost demis, dupa ce japonezii l-au arestat pentru evaziune fiscala

"Rezolutia privind demiterea lui Carlos Ghosn din functia de presedinte al Consiliului de Administratie a fost adoptata", afirma postul public de televiziune NHK.Inlaturarea lui Ghosn reprezinta o prabusire spectaculoasa pentru omul care a salvat Nissan de la faliment. In plus, inlaturarea lui Ghosn pune sub semnul intrebarii viitorul aliantei Renault-Nissan, un proiect conceput si pilotat de Ghosn, care intentiona sa consolideze alianta prin legaturi mai stranse intre cei doi constructori.Cotidianul financiar japonez Nikkei, a precizat ca boardul Nissan a votat joi si in favoarea inlaturarii lui Greg Kelly din postul de director reprezentativ.Procurorii din Tokyo i-au acuzat pe Carlos Ghosn si Greg Kelly de nereguli financiare si in prezent acestia se afla in arest.Oficial, franco-libiano-brazilianul Ghosn este acuzat ca, impreuna cu alti complici, "si-a minimizat retributia in cinci reprize, perioada iunie 2011 - iunie 2015", declarand la fisc venituri totale de 4,9 miliarde de yeni (aproximativ 37 milioane euro) in locul unor venituri de aproape 10 miliarde de yeni. De asemenea, Ghosn este acuzat si ca a folosit bunurile companiei Nissan in scopuri personale, potrivit rezultatelor unei anchete interne efectuate de Nissan in ultimele luni.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit anul trecut cel mai mare producator mondial de automobile cu 10,6 milioane unitati, mai mult decat Volkswagen si Toyota. In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.