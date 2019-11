Cosmetic Plant lanseaza gama superioara FaceCare cu formule inovative si ingrediente de ultima generatie

Prin lansarea gamei FaceCare, COSMETIC PLANT inregistreaza o premiera pe piata produselor cosmetice din Romania, folosind ingrediente revolutionare de ultima generatie si cu eficienta sporita: Olea Vitae PLF - ingredient inovator premiat cu Medalia de aur pentru inovatie in cadrul In-Cosmetics Global 2019, cel mai important eveniment international in domeniul ingredientelor active pentru industria de cosmetice, Acid hialuronic 4D care combina 4 tipuri de acid hyaluronic cu mase moleculare diferite ce actioneaza in diferitele straturi ale pielii si CBD (canabidiol) - principiu activ din extract de canepa, folosit pentru prima data in Romania.In aceasta prima etapa, noua gama este compusa din 9 produse: 5 creme antirid si 4 creme de hidratare, din care 2 creme pentru contur ochi si buze, 1 ser antirid si 1 gel intens hidratant."Lansarea noii game FaceCare este unul dintre obiectivele pe care COSMETIC PLANT si le-a propus pentru acest an, ca urmare a strategiei de dezvoltare si de relansare a companiei. Astfel, ducem mai departe spiritul inovator al mamei mele, dna. Ileana Mester, care a stat la baza nasterii acestei companii de familie, in 1991. Inovatia si remodelarea continua a portofoliului de produse sunt instrumente fara de care nu poti sa tii pasul cu o piata atat de dinamica in care exista o nevoie permanenta de a experimenta produse noi ca eficienta si diversitate. Vom continua lansarile de produse si in perioada urmatoare, atat in categoria FaceCare cat si BodyCare, HairCare si SunCare. Mai mult, vom lansa alte categorii noi", Dr. Susana Laszlo, co-actionar COSMETIC PLANT.Cercetarile de piata cantitative au aratat ca cea mai mare parte a consumatoarelor prefera recipientele din sticla, care mentin produsul stabil si nu ii modifica caracteristicile initiale. De aceea, noua gama FaceCare foloseste in totalitate sticla. Tot ca o noutate, aceste recipiente sunt prevazute cu pompita de dozare care previne risipa si permite o dozare igienica a produsului (doar cantitatea care urmeaza a fi aplicata pe ten intra in contact cu mana, restul cremei nu)."Noul ambalaj are finisari speciale si un design care atrage atentia de la distanta si care corespunde repozitionarii brandului COSMETIC PLANT in categorie. Picatura, elementul central al noului design pentru cutii, este "acel ceva" care povesteste cel mai mult despre noi: stiinta de a doza optim picaturile ingredintelor pentru potentarea efectelor plantelor. Prin lansarea gamei FaceCare tintim o crestere de 25% in aceasta categorie anul viitor", Dr. Susana Laszlo, co-actionar COSMETIC PLANT.