Costurile companiilor din constructii vor creste dupa aplicarea Ordonantei Teodorovici

Compania a realizat un calcul privind un posibil impact al aplicarii Ordonantei 114 asupra angajatorilor din constructii. Astfel, firmele care au intre 50 si 800 de angajati si in care ponderea celor care primesc salariul de baza minim brut pe economie este de 40% vor avea o crestere a costurilor incepand cu 1 ianuarie 2019 cuprinsa intre 5-7%, estimeaza Cromwell Evan Global.Firmele cu un numar cuprins intre 50 si 800 de angajati, unde ponderea celor care primesc salariul de baza minim brut pe economie este de 60%, vor avea o crestere a costurilor cuprinsa intre 12% si 15%, in timp ce in companiile cu un numar cuprins intre 50 si 800 de angajati, unde ponderea celor care primesc salariul de baza minim brut pe economie este de 80%, cresterea costurilor va fi cuprinsa intre 24% si 28%.Pe de alta parte, taxele platibile statului aferente contractelor de munca ce urmeaza sa intre sub incidenta noii prevederi legislative se vor diminua cu un procent cuprins intre 35% si 50%, considera firma de consultanta, care arata ca aceste taxe sunt cu preponderenta datorate de angajat, si nu de angajator."In prezent, conform Balantei Fortei de Munca publicata de Institutul National de Statistica la 1 ianuarie 2018, Romania avea aproximativ 700.000 de muncitori care activeaza in industria constructiilor, fie sub forma de contract individual de munca, fie ca liber profesionisti.Daca, teoretic, 300.000 dintre acestia ar putea beneficia la data de 1 ianuarie 2019 de scutirile de la plata impozitului pe venitul din salarii de 10% si restul beneficiilor aplicabile la contributiile medicale (scutire integrala de la plata contributiei) si sociale (diminuarea acesteia de la 25% la 21,25%) si ar fi platiti in baza unui contract individual de munca cu salariul de baza minim brut pe economie va exista o crestere a puterii de consum de 212% in economie (aproximativ 375.300.000 lei) aferent unui numar de 300.000 oameni dintr-un numar total de aproximativ 5.630.000 oameni care lucrau la data de 1 ianuarie 2018 (Balanta Fortei de Munca ocupata publicata de INS la 1 ianuarie 2018).In schimb se va diminua suma incasata la bugetul de stat cu un procent de 22% (aproximativ 55.