Crama Ceptura lanseaza Dominum Cervi, un vin premiat pentru gusturi rafinate

Cupaj de calitate, destinat pasionatilor de vin si tocmai bun de pus pe masa de Sarbatori, Dominum Cervi se prezinta in trei sortimente: alb, rosu si rose. Vinul a fost premiat la Gala Premiilor de Excelenta Vinul.ro & GastroArt.ro cu"Gama Dominum Cervi este rodul unui efort cumulat in care atentia, ambitia si cunostintele echipei noastre de oenologi (Sergiu Vantu, oenolog si Federico Giotto, consultant) s-au completat foarte bine cu integrarea unor noi echipamente de productie de ultima generatie, parte a unor investitii majore in retehnologizare. Dominum Cervi este destinat celor care apreciaza un vin de calitate superioara, premium, la un pret rezonabil. Cele trei sortimente rasfata cu fiecare strop iubitorii de vin si au fost gandite sa complimenteze cu succes ocaziile speciale de consum" a declarat Marcel Grajdieru (CEO Crama Ceptura)."Suntem convinsi ca noua gama Dominum Cervi va fi foarte bine primita de clientii nostri, calitatea acestor vinuri fiind deja apreciata la nivelul industriei, in cadrul unei competitii de prestigiu", a adaugat Marcel Grajdieru.Vinul alb sec care a obtinut aprecierea unanima a juriului la Gala Premiilor de Excelenta Vinul.ro & GastroArt.ro cu cupajul de Chardonnay & Feteasca Regala imbina doua soiuri nobile, perfect armonizate intr-un vin elegant, cu o aroma florala ce aminteste de fanul proaspat cosit. Cabernet Sauvignon & Feteasca Neagra este un vin rosu sec, realizat prin cupajarea a doua soiuri nobile. Cele mai expresive soiuri rosii din Dealu Mare si-au unit fortele pentru a aduce in pahare un vin puternic, bine definit, cu o structura ferma, dar totodata cu taninuri moi, catifelate. Bogatia aromelor, dintre care se disting notele de fructe negre, piele si sofran, fac ca vinul sa se asocieze perfect cu preparate mai pretentioase. Se asociaza perfect cu preparate condimentate pe baza de carne rosie sau branzeturi tari, maturate.- Cabernet Sauvignon & Merlot un vin rose sec, cu un buchet ce prezinta note generoase de fructe de padure, cu adieri de petale de trandafir, completat de un gust corpolent, cu o aciditate placuta, care dezvaluie aromele complexe ale cupajului. Se serveste bine racit, alaturi de salate si aperitive, dar si de preparate mai sofisticate din carne alba, peste sau sushi.- Chardonnay & Feteasca Regala - este un vin elegant, cu gust catifelat, suav si tandru, ce dezvaluie note de citrice si fructe tropicale. Recomandat a fi servit foarte bine racit, cupajul se prezinta exemplar alaturi de preparate din peste, fructe de mare sau chiar paste cu sosuri albe si salate usoare.De 14 ani de zile, Ceptura ne aduce impreuna. Infiintata in 2005, Crama Ceptura are astazi o echipa puternica de profesionisti dedicati si o capacitate de productie extinsa, alaturi de un echipament tehnologic sofisticat, de ultima generatie. Totul pentru a valorifica la maxim cele 14 zile in plus de soare pe care natura le ofera. De mai bine de 14 ani, calitatile deosebite ale vinului produs la Crama Ceptura sunt apreciate nu doar de consumatorii din Romania, dar si de amatorii acestei nobile bauturi de calitate de peste hotare. Din 2005, din inima podgoriei Dealu Mare, pleaca spre paharele pasionatilor de vinuri, cele mai bune soiuri realizate de specialistii nostri enologi: Feteasca Regala, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Feteasca Neagra, Merlot, Syrah, Muscat Ottonel, Pinot Noir.