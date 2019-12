Cresterea salariului minim, cu bune si rele. Cum stam fata de tarile UE si o veste proasta: clasa de mijloc se subtiaza tot mai mult

Raportat la venitul net, acest avans inseamna 83 de lei in plus la suma primita "in mana" (de la 1.263 de lei la 1.346 de lei).Guvernantii au transmis ca majorarea s-a realizat dupa o formula de calcul care ia in considerare cresterea productivitatii muncii si rata inflatiei.Actul normativ prevede si faptul ca, incepand de anul viitor, pentru persoanele incadrate pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in care nu sunt incluse si sporurile si alte adaosuri, se mentine la 2.350 lei lunar.Orban vs Dancila - 83 vs 100Dupa ce Guvernul Dancila a picat prin motiune de cenzura, social-democratii au anuntat ca intentioneaza sa creasca prin ordonanta de urgenta salariul minim net cu 100 de lei, incepand de la 1 ianuarie.Masura a fost intens criticata, la acea vreme, de liderul PNL Ludovic Orban, care a mentionat ca un guvern demis nu are dreptul sa ia decizii cu impact major in economie ca aceasta."Mai era cineva prin 1989 care mai dadea cate 100 de lei sau cate un leu... Baietii astia nu inteleg, oamenii astia nu inteleg ca ei au fost demisi prin motiune de cenzura, ca nu mai pot sa se comporte ca un guvern care e in functiune. Raman la Palatul Victoria doar pana la investirea unui guvern si nu pot sa angajeze decizii importante de guvernare, ci numai sa administreze treburile curente. Decizia privind salariul minim nu poate sa o ia decat un guvern legitim, votat de Parlament, a declarat, pe 22 octombrie, liderul PNL.Dupa ce Guvernul Orban a fost investit, premierul liberal a organizat o serie de discutii cu partenerii de dialog social despre cresterea salariului minim, formula finala fiind adoptata vinerea aceasta.Astfel, potrivit calculelor, cresterea salariului minim net decisa de liberali este de 83 de lei, fata de 100 de lei, cat promiteau social-democratii.Cu cat a crescut productivitatea munciiProductivitatea muncii, masurata de Eurostat ca PIB per persoana angajata, a crescut astfel, de la an la an:2011: 4,4%2012: 0,6%2013: 4,4%2014: 2,6%2015: 5,2%2016: 6,0%2017: 4,6%2018: 3,7%Interesant este faptul ca Romania se ...citeste mai departe despre " Cresterea salariului minim, cu bune si rele. Cum stam fata de tarile UE si o veste proasta: clasa de mijloc se subtiaza tot mai mult " pe Ziare.com