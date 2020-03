Cristian Onetiu, ajutor online gratuit pentru antreprenori: Scoate-ti afacerea din criza!

"Impreuna vom reusi sa trecem cu bine prin aceasta noua provocare", spune antreprenorul si business mentorul Cristian Onetiu, care a lansat un apel pentru antreprenorii romani de a identifica impreuna solutiile practice imediate si pe termen lung de depasire a crizei economice care debuteaza acum.Pornind de la aceste principii, investitorul de la "Imperiul Leilor" initiaza mai multe webinarii gratuite si programe dedicate antreprenorilor.In aceste zile, el a creat programul de informare si restructurare a mediului afacerilor ScaleUp TaskForce, prin care isi doreste ca alaturi de alti antrenori romani din platforma ScaleUP 1.000 sa ajute cat mai multe companii sa treaca cu bine peste criza economica.Urmatorul pas va fi dedicat tuturor antreprenorilor, din toate zonele de business si va avea loc joi, 26 martie, in cadrul Webinarului gratuit "Scoate-ti afacerea din criza!", la care inregistrarile se pot face incepand de astazi."Evenimentele pe care le traim anunta, fara indoiala, o criza ce se arata lunga si periculoasa.Suntem in autoizolare, dar asta nu inseamna ca nu lucram activ la planurile de crestere si restructurare a organizatiilor noastre si ale altora.In primul rand, suntem toti in asta si ne afecteaza pe toti deopotriva, antreprenori si consumatori. Suntem vulnerabili, expusi. Dar, cel mai important, putem fi impreuna. Scale UP-eri sau nu.Impreuna putem sa ne mobilizam sa gasim solutii pentru modelele noastre de afaceri, sa le implementam rapid si sa dam mai departe celorlalti antreprenori solutii, optiuni. Speranta", spune co-fondatorul companiilor Life Care Corp si BioLogistic.Incepand cu data de 11 martie, Cristian Onetiu a construit o echipa mixta formata din experti (financiar-contabil, juridic si resurse umane), dar si programul TaskForce, format din antreprenorii activi in programul ScaleUp 1.000, cu echipe organizate pe cele trei zone, B2B, B2C, B2G (Business to Business, Business to Consumer si Business to Government)."Suntem peste 350 de scale-up-eri, gestionam peste 4200 de angajati si dezvoltam afaceri de peste 238 de milioane de euro, anual.Ne numim noua generatie de antreprenori. Si asta nu doar pentru ca ne ed ...citeste mai departe despre " Cristian Onetiu, ajutor online gratuit pentru antreprenori: Scoate-ti afacerea din criza! " pe Ziare.com