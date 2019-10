Cristina Chiriac (CONAF): Antreprenorii au ajuns sa fie singurul partid de Opozitie din Romania

Aceasta a facut declaratiile in cadrul conferintei de la Bucuresti "Pactul pentru Munca", in cadrul careia CONAF a prezentat concluziile conferintelor similare din Cluj-Napoca si Iasi privind situatia deficitului fortei de munca din Romania."Cu tristete am tras o singura concluzie, ca urmare a acestor evenimente pe care le-am organizat atat la Cluj, cat si la Iasi: antreprenori, investitori, multinationale care creeaza in Romania peste 100.000 de locuri de munca, care contribuie activ la construirea PIB-ului, spun ca in Romania deficitul fortei de munca a devenit o problema majora, si ca trebuie sa facem ceva in acest sens.Si acum vine partea trista: 30 de ani de democratie, foarte multe partide si guverne care s-au tot perindat, si care n-au reusit sa ridice nivelul de trai in Romania pentru a pastra romanii in aceasta tara. (...) Este o chestiune pe termen lung, suntem constienti ca nu o putem rezolva cat am bate din palme, dar noi suntem constienti de un singur lucru: ca antreprenorii au ajuns sa fie singurul partid de opozitie din aceasta tara! Singurul!", a declarat Cristina Chiriac.Liderul Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin a explicat ca un sondaj de opinie realizat pentru organizatie prezinta suma de 6700 de ei drept venit decent indicat de romanii chestionati."Studiul nostru releva faptul ca oamenii isi doresc un trai mai bun, un trai mai decent, ca oamenii au nevoie de un venit de minim 6700 de lei. Ce facem ca sa incurajam femeile sa aduca copii pe lume? Cum stimulam educatia? Cum echilibram curicula scolara cu necesitatile economiei? Care sunt masurile fiscale si cum se vor corecta cadrul legislativ pentru a corecta aceste derapaje?", s-a intrebat Cristina Chiriac.Aceasta a apreciat ca un Pact pentru Munca cu niste principii la care sa adere toate partile implicate in domeniul dezvoltarii pietei de munca este singura solutie pentru rezolvarea deficitului fortei de munca din Romania."Se numeste Pact pentru Munca pentru ca mediul antreprenorial si mediul patronal a constientizat ca alta cale nu mai exista, decat aceea de unitate, si ...citeste mai departe despre " Cristina Chiriac (CONAF): Antreprenorii au ajuns sa fie singurul partid de Opozitie din Romania " pe Ziare.com