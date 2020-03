Astfel, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a discutat cu reprezentantii IMM-urilor despre aceasta posibilitate. Amendarea Codului Fiscal in acest sens ar putea fi realizata in Parlament, informeaza Profit .ro.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lumeDespre aceasta propunere s-a discutat la reuniunea Grupului de Lucru Interinstitutional pentru evaluarea impactului economic, financiar si bugetar asupra Romaniei, desfasurata la Guvern, cu participarea presedintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban si guvernatorului BNR Amanarea inseamna ca dupa o perioada de gratie, firmele ar trebui sa ajunga, esalonat, la zi cu plata acestor contributii.Trebuie amintit ca toate patronatele din turism au solicitat Guvernului intr-o scrisoare o serie de masuri de sprijinire a industriei, printre care scutirea de la plata taxelor pe salarii pentru urmatoarele 3 luni, amanarea platii taxelor operatorilor din turism aferente primului semestru din 2020 pentru o perioada de 6 luni, fara penalizari si dobanzi, plata imediata a datoriilor statului catre operatorii din turism (contributiile aferente concediilor medicale de recuperat de catre angajator, TVA de recuperat, precum si plata facturilor de prestari servicii pe care diverse institutii ale statului le au de facut catre operatorii din turism) si asigurarea unui fond de urgenta pentru finanttarea creditarii operatorilor din turism prin sustinerea dobanzilor din bugetul statului.Si Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a solicitat masuri compensatorii financiare si fiscale pentru firmele de transport rutier ai caror soferi sunt trimisi spre autoizolare si in cazul anularii curselor.Citeste si Coronavirus peste criza politica: "La noi va fi mai rau decat la altii. Iar nota de plata e la cetateni!" ...citeste mai departe despre " Criza coronavirus: Citu ar putea pasui firmele doua luni cu plata contributiilor " pe Ziare.com