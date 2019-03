"Sedinta Consiliului de Administratie este inca in desfasurare. Deocamdata, Florin Susanu este singura propunere pentru un mandat de director general interimar pe patru luni, cu posibilitate de prelungire cu inca doua luni la TAROM", au precizat surse pentru Agerpres.A fost numit si un nou Consiliu de Administratie al TAROM, format din Mircea Tudosie, director la Posta Romana, Sorin Paul Stoicescu, Petre Neacsa, secretar general in cadrul Ministerului Transporturilor, George Rotaru, director al Aeroclubului Roman, Gabriela Mocanu, consiliera ministrului Razvan Cuc, si Luminita Ivan, functionar din Ministerul Transporturilor, arata Libertatea.Amintim ca Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a anuntat ca dupa sedinta CA TAROM va avea un nou Consiliu de Administratie.Florin Susanu a mai fost director general interimar al TAROM in 2017, dupa ce Eugen Davidoiu a demisionat din functie.Werber Wolff, fost sef al reprezentantei BMW Timisoara-Arad, a fost numit pe 20 noiembrie 2017, director general al TAROM, dar joi ii expira mandatul. La TAROM, Wolff avea un salariu brut de 45.441 de lei, lunar, conform datelor de pe site-ul TAROM.Citeste avertismentele PNL transmise recent: Incepand de vineri, toate aeronavele TAROM ar putea fi blocate la sol ...citeste mai departe despre " Criza evitata la TAROM - compania are un nou director...vechi " pe Ziare.com