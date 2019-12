Cum arata viitorul muncii

Nevoile angajatilor urmaresc beneficii mult mai insemnate decat un spatiu de lucru deschis ori accesul la mese de ping pong sau alte jocuri. O continua crestere a starii de bine resimtita la locul de munca se bazeaza pe accentul pus pe adevaratele dorinte si cerinte ale celui care petrece o parte importanta a zilei la birou. Orasele mari din tara sunt in continua dezvoltare, iar spatiile destinate cladirilor de birouri se inmultesc. Parcurile, parcarile generoase si pozitionarea acestora aproape de statiile de transport in comun, gradinite sau crese trebuie sa devina prioritati pentru dezvoltatori si angajatori. Angajatii generatiei tinere se bazeaza tot mai mult pe intuitie si isi concentreaza atentia pe binele lor fizic si psihic, fara sa se simta atasati de locurile de munca unde nu gasesc tot ce cauta.Asteptarile sunt mai mari, iar angajatorii care nu le satisfac risca sa ramana fara forta de munca. Accesul la cat mai multe servicii de wellness, pauzele mai lungi pentru un pranz in parc la soare si tehnologia de ultima ora de la birou sunt cateva dintre lucrurile esentiale pe care tinerii angajati si le doresc de la locul de munca ideal.In domeniile creative va deveni tot mai greu ca angajatii sa fie conditionati de un program fix la birou. Una dintre greselile pe care le fac angajatorii este crearea unei false flexibilitati care permite angajatilor sa se prezinte la birou intre orele opt si zece. In viitor, posibilitatea de a lucra de acasa sau de la distanta va fi esentiala pentru un mediu de lucru echilibrat si pe placul celor din generatiile Millennials si Z. Angajatorii vor fi nevoiti sa inteleaga mai bine nevoile unor generatii crescute pe internet, cu acces instant la informatii si dorinta de a avansa.Locurile de munca in care accentul se pune pe egalitatea dintre cei care lucreaza acolo vor fi mai usor de gasit in viitor. Cresterea in popularitate a start-up-urilor si a beneficiilor pe care acestea le ofera ii inspira pe cei mai tineri dintre angajati sa caute asemenea locuri pentru a se dezvolta. Mediile relaxate, in care seful te inspira, dar sta si la masa de pranz cu tine vor fi mult mai atractive in viitor. De asemenea, cu cat managerii sau cei care ocupa pozitii de CEO se vor izola cat mai putin in birouri, angajatii vor avea mai multa incredere in ei si vor comunica mai usor. Pentru generatiile tinere, frica fata de cei mari din companii nu mai exista, si, odata ce acestia se vor dovedi a nu fi ceea ce par, angajatii nu vor ezita sa caute ceva mai bun. Drept urmare, angajatorii vor fi nevoiti sa fie transparenti si cat mai prezenti.Cateva dintre schimbarile care vor aparea in viitor sunt deja vizibile si isi fac loc in sistemele actuale, insa ramane de vazut daca acestea sunt doar speculatii sau vor fi implementate cu adevarat de cei vizati.