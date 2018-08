Cum atrage Budapesta producatorii auto germani. Nemtii au creat in Ungaria jumatate de milion de joburi

Peter Szijarto a fost cu siguranta mandru sa anunte vestea. Dupa 17 luni de negocieri, ministrul de Externe al Ungariei a putut in sfarsit sa transmita public o noua investitie de miliarde, din partea unui producator german de automobie."Anual se vor putea produce la Debrecen 150.000 de autoturisme", spune ministrul. "In acest fel, se vor crea inca de la inceput peste 1.000 de locuri de munca".Covor rosu pentru producatorii germani de automobileConstructia fabricii va incepe peste un an.BMW continua o traditie. Ungaria era demult preferata producatorilor germani, lucru care s-a vazut imediat dupa caderea comunismului, spune Sandor Richter, de la Institutul pentru Studii Economice Internationale de la Viena."In special industria auto a cautat si a gasit acolo raspunsuri". Pentru investitori este important, spune acesta, "faptul ca Ungaria este bine conectata la Occident". Faptul ca exista forte calificate de munca si ca impozitele sunt acceptabile.Impozitul pe profit de 9 procente in Ungaria este cel mai scazut din UE, spune Dirk Woelfer, de la Camera Germano-Ungara de Comert si Industrie. Iar sindicatele sunt slabe. "In 2012, dreptul muncii a fost reformat din temelii", adauga acesta. Ceea ce face ca atmosfera pentru intreprinzatori sa fie una "prietenoasa".Chiar si in interiorul concernului organizarea sindicalista este destul de slaba, povesteste Woelfer intr-un interviu la DW:"Cele mai multe decizii tarifare se vor lua in interiorul concernului si, nu ca in Germania, pe intreaga bransa, ceea ce va reprezenta un avantaj si pentru angajati".Pentru BMW au fost foarte importante aeroportul din apropiere, forta calificata de munca si industria furnizoare din Ungaria.Spagat intre intereseGermanii au creat in Ungaria aproximativ jumatate de milion de joburi, direct si indirect, calculeaza Woelfer. Un avantaj pentru angajatii unguri, care castiga mai bine la intreprinzatorii germani.Si ii foloseste Guvernului, care, in contextul criticilor referitoare la cursul iliberal din ultimul timp, tot mentioneaza bilantul economic: o crestere de patru procente si un somaj la fel de mic. "Harnicia maghiarilor, dorinta lor de munca si creativitatea nu au limite", spune mandru ministrul Szijarto.Totusi, politica economica a Guvernului Orban are si o alta fateta. Mari concerne, cum ar fi bancile sau ...citeste mai departe despre " Cum atrage Budapesta producatorii auto germani. Nemtii au creat in Ungaria jumatate de milion de joburi " pe Ziare.com