Cum au reinventat fotoliile de masaj terapia masajelor

Astfel de inovatii au prins contur tot mai mult incat acum accesibilitatea acestora este mai mare ca oricand. Masatto spre exemplu, a trecut din tabara de furnizori in cea de producatori si a devenit un nume de reper pentru aceasta nisa.Cand vine vorba de fotolii cu masaj ne gandim la relaxare.Fotoliile de acest gen pot insa sa influenteze si mai mult de atat, au efecte benefice asupra intregului organism.Cand publicul a devenit mai constient ca oricand de astfel de avantaje, a inceput sa aprecieze fotoliile de masaj ca fiind sursa lor complexa de recapatare a energiei si a starii de bine.Masatto a combinat tehnologia moderna cu design pe masura si a creat o gama de lux a fotoliilor de masaj.Acestea imbina cu succes functii dintre cele mai variate, avand de partea lor si elementul de noutate - sina, pozitia fotoliului, pernele de aer sau role de masaj cu miez incalizit sunt cateva dintre optiunile pe care Masatto le include in fotoliile sale.De la un fotoliu ce putea prin vibratii sa maseze zona spatelui s-a ajuns la un fotoliu care datorita unei tehnologii de ultima generatie poate sustine sedinte de masaj complex, pentru tot corpul.Spre exemplu in gama de la Masatto majoritatea fotoliilor au si inteligenta artificiala la activ, scaneaza corpul si adapteaza pentru fiecare masajul dorit.Cu ajutorul rolelor din dotare, masajul este unul profund, dar nu dureros.In plus, se poate opta pentru intensitatea dorita, pentru functiile dorite, de la framantare la lovire, batere, rulare sau alte precum presare, intindere, frictionare etc.Asadar, mai toate miscarile profesionale ale unui terapeut pot fi lasate in seama capacitatii de functionare a unui fotoliu de marca Masatto.Interesant este ca pentru o sesiune de masaj este indicata o pozitie anume, cea de zero gravity, dupa cum spun marii cercetatori. Asadar fotoliul de masaj va pozitiona mai intai de toate corpul la unghiul perfect pentru ca masajul sa fie realizat corespunzator.Acest lucru nu impiedica insa posibilitatea de a-l folosi si in spatii mai restranse sau la birou spre exemplu.Fotoliile de masaj sunt ofertante prin prisma a ceea ce pot oferi; experienta masajului este una complexa, ideala pentru cei care au dureri de spate in mod frecvent, pentru cei care se simt obositi fizic si psihic, persoane varstnice, stresate, persoane care au adesea crampe musculare.Suna ideal, este fotoliul care promite multe, mai ales ca in societatea actuala suntem dominati de stres si de efectele neplacute ale acestuia.Se pare ca si din acest punct de vedere exista un plan bine gandit.Pentru achizitia unui fotoliu de masaj exista solutii adaptate ce permit in cele din urma sa faca din produs unul accesibil.Masatto pune la dispozitie si testul real de testare, in showroom-urile sale. Cei interesati pot descoperi beneficiile oricarui tip de fotoliu de masaj din gama Masatto, accesand pagina oficiala mai intai si programand o vizita la cel mai apropiat showroom.