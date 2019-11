Cum deblocam Romania licitatiilor: studiu de caz - cazinoul din Constanta. 8 ani, 6 licitatii, nicio bidinea de var

Este a 6-a tentativa esuata in ultimii 8 ani, in 2012 avand loc prima incercare de atribuire a serviciilor de proiectare si a lucrarilor de refacere a acestui monument arhitectural.Paradoxal, dar "nodul gordian" nu il reprezinta exercitarea dreptului la contestatie, ci modul in care autoritatile romane organizeaza procedura de licitatie.Vitraliile, ultimul blocaj in demararea lucrarilorUltima licitatie, de exemplu, a fost atribuita unui consortiu condus de Aedificia Carpati (44,9 milioane de lei plus TVA, durata executie doi ani si jumatate, garantie de 5 ani). Licitatia a fost organizata de catre Compania Nationala de Investitii In ultima zi de depunere a contestatiilor, unul dintre participantii la licitatia pierduta a reclamat in instanta lipsa specificatiilor pentru restaurarea vitraliilor. Procesul se judeca la Curtea de Apel Constanta.Rasturnare de situatie in cazul Cazinoului Constanta: Dancila a anuntat ca se semneaza azi, dar nu se poateSolutia romaneasca (cea gresita) de licitatii si "avantajele" ei: Sistemul Design and BuildInca de la prima tentativa de atribuire a lucrarilor, argumentul suprem al autoritatii contractante a fost urgenta interventiei si s-a decis ca cea mai rapida procedura de licitatie este cea in sistem Design and Build.Premisa se dovedeste fundamental gresita, pentru ca acest sistem favorizeaza depunerea de contestatii - o dovedeste nu doar situatia de la Constanta, ci absolut toate proiectele mari de infrastructura din Romania.Un argument insa mai important este adus in discutie de specialistii Ordinului Arhitectilor din Romania: sistemul Design and Build pune accent pe pret si cantitate, nu pe solutie si calitate, elemente care ar trebui sa primeze cand vine vorba de restaurarea monumentelor istorice sau a cladiri publice reprezentative.Astfel incat solutia are un singur "avantaj", foarte romanesc: favorizeaza firmele de constructii.Argumentele OAR:- Desi licitatia in general foloseste pretul drept criteriul fundamental pentru departajare, sistemul Design and Build aduce cu atat mai mult in prim plan pretul din cauza ca sumele in joc sunt mult mai mari- In sistemul Design and Build, contractul de restaurare/renovare devine accesibil exclusiv companiilor de constructii care prioritizeaza profitul, lasand in plan secund calit ...citeste mai departe despre " Cum deblocam Romania licitatiilor: studiu de caz - cazinoul din Constanta. 8 ani, 6 licitatii, nicio bidinea de var " pe Ziare.com