Cum sa alegi un cadou pentru partenerele de afaceri

Fiind vorba de partea feminina a companiei tale, poti alege cu incredere cosuri cadou care sa contina produse de ingrijire corporala, ciocolata sau bomboane, lumanari parfumate sau esarfe. Daca doresti sa imprimi logo-ul, cea mai buna optiune este sa faci asta pe ambalaj sau pe un bilet cu un mesaj personalizat. Daca ai nevoie de inspiratie in alegerea cadourilor potrivite, gasesti aici mai multe idei.Cand vine vorba de stabilirea unui buget pentru fiecare cadou, trebuie sa decizi in primul rand cate persoane vor primi o atentie din partea ta. Poate ca exista partenere de afaceri mai importante sau poate pentru angajate doresti sa achizitionezi ceva mai ieftin. In functie de numarul de persoane si bugetul pe care il are compania pentru astfel de cadouri, poti face usor un calcul pentru a stabili cat iti poti permite sa cheltui pentru fiecare cadou in parte.Nu trebuie sa ai un buget enorm pentru a cumpara cadouri de calitate. De la produse de ingrijire pana la mancare si vin, exista intr-adevar foarte multe optiuni din care poti alege, dar aminteste-ti ca este important ca produsele sa fie calitative. Iti doresti ca ceea ce oferi sa lase o impresie pozitiva de durata si sa-ti reprezinte brand-ul, asa ca asigura-te ca investesti in ceva util si de buna calitate.- Verifica regulile pentru primirea cadourilor in cadrul companiei partenere.- Afla despre restrictiile alimentare sau stilul de viata al persoanei care primeste cadoul.- Include in cadou un bilet scris de mana.- Livreaza cadoul personal - nu trebuie sa stabilesti o intalnire ci doar sa il duci personal.- Nu stampila logo-uri vizibile pe cadoul tau, ci doar pe ambalaj daca vrei neaparat.- Sa nu oferi cadouri cu valori diferite persoanelor din aceeasi companie.- Nu livra o strategie de marketing alaturi de cadou.- Nu te astepta sa primesti ceva in schimbul cadoului.