Cum sa decodezi transformarea digitala si sa construiesti o companie care performeaza

Business Evolution - Strategy.Tactics.Transformation

La conferinta sunt invitati sa participe antreprenori si manageri din departamente cheie ale companiilor - IT, Vanzari, HR, Marketing, Financiar, Logistica, Achizitii, etc. care vor sa afle cum pot sa dezvolte modele de business competitive, cum pot anticipa evolutia pietei si a competitorilor sau cum pot redesena un model de business centrat pe nevoile clientului, transformari si inovatii pe care le pot integra imediat pentru a spori performanta organizatiei.Consultanti cu experienta si oameni de afaceri cu viziune vor dezbate in cadrul a doua paneluri idei avansate despre modele noi de business, inovatie, management strategic si financiar, managementul riscului, strategii pentru eficientizarea resurselor umane, tehnologii de ultima generatie, digitalizare, noi abordari si programe de loializare pentru clienti si multe alte solutii si tactici de business indispensabile managerilor organizatiilor moderne.Printre primii speakeri confirmati se numara: Daniela Marin - Principal Manager @ EBRD, Daniel Rusen - Director de Marketing si Operatiuni @ Microsoft Romania Costin Avram, General Manager @Crystal Systems, Ecaterina Szoke, Director Regional @Allianz-Tiriac Asigurari, Cristian Taban, Executive Director, Dent Estet, Dana Tudor Tanase, Managing Partner @Creative & Bright, Tudor Galos, Senior Consultant @Tudor Galos Consulting, Elena Badea, Managing Partner @Valoria Business Consulting, Raluca Pana, Coach @P&R Learning, Dumitru Ion, CEO @Kompass Romania & Doingbusiness.ro. Conferinta va fi moderata de jurnalistul Radu Soviani.Prima sesiune este dedicatasi va concentra in aproape 2 ore, discutii despre:➤ Regandirea modelelor de afaceri - Cum sa exploatezi puterea remodelarii modelului de afaceri?➤ Transformarea digitala - Care sunt pasii transformarii digitale?➤ Laboratoare de inovatie - Seed funding, testare a prototipurilor, studii de caz, best practices - impartasite de laboratoare de inovatie de succes.➤ Managementul riscului - Cum poti consolida abilitatea unei companii de a raspunde si a-si proteja capitalul si sursele de venit➤ Solutii de finantare a afacerilor - Cum sa evaluezi cele mai bune optiuni (credit, imprumut, business angels, crowdfunding, incubatoare etc.) evitand hazardul financiar?In a doua sesiune, vor fi punctate si dezbatute cele mai noi, axate pe subiecte precum:➤ Noul avatar al clientului - Cum sa construiesti modele sustenabile livrand valoarea ceruta de catre clienti?➤ Evaluarea competitiei - Cum sa monitorizezi piata in mod eficient pentru a evalua amenintarile disruptive si pentru a raspunde prompt provocarilor?➤ Tactici noi de marketing - Care sunt cele mai noi inovatii in marketingul digital, tehnologia si datele care sprijina transformarea abordarilor?➤ Revolutia fortei de munca - Cat de complex este fenomenul de perturbare a fortei de munca si care sunt solutiile pentru a satisfice nevoia crescanda a companiilor de angajati iscusiti si implicati?➤ Actualizari legislative - Actualizari legislative, directive EU, contabilitate, regularizari ale pietei fortei de munca", spuneInregistrarea la eveniment este gratuita, in limita locurilor disponibile, si se poate face pe pagina: https://businessevolution.ro/inregistrare/ Conferinta Business Evolution de la Bucuresti ii numara printre parteneri pe: First Bank, Allianz - Tiriac Asigurari, Microsoft, Crystal Systems, Dent Estet, EBRD, Valoria Business Consulting, Tudor Galos Consulting, Creative&Bright, WDP, Kompass Romania si parteneri media: Agerpres,, Cariere, CFnet, Financial Market, evenimente Biz, InvestClub, Jurnalul de aAfaceri, Manager Express, Saptamana Financiara, Spatiul construit, Transilvania Business.Doingbusiness.ro este o companie specializata in dezvoltarea afacerilor care incorporeaza un portofoliu de publicatii premium, evenimente de business, solutii si instrumente digitale dezvoltate pentru a asigura succesul companiilor din Romania intr-un mediu aflat in schimbare accelerata, transformari organizationale, influentat de technologii disruptive.