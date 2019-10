Cum sa pastrezi angajatii valorosi mai multa vreme in firma ta

Tocmai din acest motiv, crearea unui ecosistem profesional in care angajatii sa isi doreasca sa ramana mai multa vreme este un factor esential pentru afacerea ta.Mai exact, pentru succesul ei pe termen lung, pentru ca plecarile in masa nu afecteaza doar imaginea brandului pe piata, ci si randamentul intregii echipe si rezultatele firmei.Prin urmare, in cele ce urmeaza vom discuta despre masurile de baza pe care trebuie sa le iei, in calitate de lider, pentru a pastra profesionistii in companie pentru mai mult timp. Tu tii cont de ele?Da, e cam greu sa iti dai seama dupa numai cateva interactiuni daca o persoana este potrivita sau nu pentru un anumit post. Dar retentia angajatilor este un proces care incepe inca din momentul recrutarii lor.Practic, totul se rezuma la angajarea omului potrivit pentru jobul potrivit. Pentru ca atunci cand alegi un angajat care lucreaza exemplar, este pasionat de ceea ce face si, pe deasupra, isi doreste sa contribuie la dezvoltarea firmei, sansele ca el sa ramana alaturi de tine pentru mai mult timp sunt mult mai mari.Regulile sunt simple din acest punct de vedere: plateste la timp salariile (exista acum chiar si un soft creat special pentru calcularea si gestionarea eficienta a salariilor), respecta-le orele de lucru, mai ales ca munca peste program este, in continuare, o mare problema in firmele din Romania, si cere-le cat mai des feedback-ul privind procedurile aplicate la nivelul firmei, astfel incat sa stii ce functioneaza si ce nu pentru ei.Nu e nevoie de vreun studiu universitar pentru a trage o concluzie simpla: oamenii reactioneaza bine la recompense. Si chiar sunt motivati de ele. Costurile pe care le implica sanatatea si ingrijirea medicala sunt foarte mari, asa ca un prim beneficiu ar putea fi un abonament la o retea privata de clinici.De asemenea, ai putea lua in calcul varianta acordarii unor tichete de masa, care nu sunt impozabile si care pot suplimenta venitul lunar. Nu in ultimul rand, probabil cel mai important beneficiu pentru ei ar fi bonusul salarial acordat in functie de performanta, de rezultatele pe care le obtin (fie punctual, in cadrul unui proiect, fie la un anumit interval de timp).Este un factor stimulator foarte bun, care ii motiveaza sa dea tot ce au mai bun de fiecare data.Atitudinea pe care o ai tu, ca lider, fata de angajatii tai joaca un rol-cheie in perceptia pe care ei si-o formeaza despre companie, per ansamblu.Da, autoritatea este importanta si trebuie sa faci apel la ea atunci cand situatia o cere.Pe de alta parte insa, respectul se castiga. Iar tu va trebui sa le demonstrezi ca meriti increderea si respectul lor.Poti incepe prin a comunica in mod constant cu ei si a le explica ce se intampla in firma (mai ales atunci cand trebuie sa iei o decizie care ar putea sa ii afecteze).Si incurajeaza-i sa faca acelasi lucru la randul lor: sa vina la tine atunci cand intampina o problema, sa vorbeasca deschis despre ceea ce ii nemultumeste, sa propuna cu incredere solutii si metode noi de lucru. In definitiv, evolutia se produce numai in urma unui astfel de schimb.Unul dintre principalele motive pentru care angajatii pleaca de la locul de munca este plictiseala. Chiar daca au un salariu bun, o echipa faina in spate si un post sigur, rutina poate deveni coplesitoare pentru unii dintre ei.Pentru a evita o astfel de situatie, ar fi bine sa stai de vorba cu ei despre obiectivele si prioritatile lor pe termen lung. De exemplu, daca vor sa invete mai mult despre un anumit subiect (cum ar fi programarea, web designul sau chiar fotografia), le poti plati un curs de formare.Daca isi doresc sa lucreze de-acasa, poti negocia cu ei un program de lucru flexibil. La birou, incearca sa spargi rutina cu activitati care ies din schema traditionala: propune-le o sedinta la pizza, un brainstorming la iarba verde sau o zi de jocuri si activitati menite sa le stimuleze creativitatea.In concluzie, pastrarea angajatilor valorosi in cadrul firmei este o misiune care implica eforturi serioase din partea ta. Insa intregul proces merita din plin, pentru ca, pe termen lung, o echipa buna te va ajuta sa iti atingi obiectivele de business si sa duci firma in directia dorita.