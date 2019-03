Cum sa pui bazele unei afaceri cu accesorii dama si barbati - intre mit si realitate

Dovada sta si numarul de magazine online care s-au lansat sau continua sa se lanseze in incercarea de a-si atrage un public-tinta.Un exemplu despre un astfel de magazin este magazinul online Madiss care la momentul de fata, cunoaste o perioada de plina dezvoltare pe piata de specialitate, cautand sa se orienteze spre ceea ce domnisoarele, doamnele si domnii cauta in materie de accesorii si astfel, sa se bucure de cat mai mult succes.Ideea de afacere a pornit din dorinta de a le oferi femeilor geanta sau poseta pe care si-o doresc si astfel, sa-si poata completa tinuta cu succes.Inainte de toate, intreaga echipa a magazinului a vrut sa stabileasca o nisa de produse pe care sa o ofere spre comercializare.In acest scop, ei au analizat piata de la ora actuala, au constatat care sunt preferintele clientilor, au comparat preturile cerute, au facut estimari pentru ca in final, sa stabileasca strategia pe care vor merge si bunurile pe care le vor vinde.Incetul cu incetul, lucrurile au inceput sa se aseze pentru magazinul online Madiss.ro si ca urmare a acestui fapt, oferta lor s-a diversificat.Astfel, persoanele care aleg sa acceseze site-ul magazinului pot opta asta si pentru un rucsac dama sau barbati, genti de voiaj, seturi cadou pentru barbati, genti pentru mamici, esarfe, portofele, borsete, produse grooming, curele, produse pentru copii etc.Echipa Madiss si-a dorit calitate si totodata, a vrut sa ofere calitate si de aceea, au apelat cu incredere la nume nationale si internationale cunoscute in sfera productiei de genti dama si barbatesti.Kono, Antonio Basile, Pierre Cardin, L&S, Miss Lulu, Polo Vicuna etc. sunt doar cateva branduri ale caror produse sunt disponibile in magazinul online si care sunt caracterizate prin calitatea ireprosabila si standarde internationale de calitate.Din moment ce lucrurile erau din ce in ce mai concrete, nu a ramas de facut decat cel mai important lucru: lansarea magazinului pe piata din tara noastra.In vederea realizarii acestui pas, a fost nevoie de o strategie de promovare online eficienta si orientata spre profit care sa poata scoate la suprafata toata avantajele unui shopping cu Madiss.ro.Strategia a avut ca punct de plecare o declaratie-motto a echipei magazinului: "Madiss.ro pune la dispozitia tuturor femeilor din Romania o multitudine de genti, in diferite stiluri si culori, pentru toate categoriile de varsta. Accentul este pus in primul rand pe calitate, tinand cont totodata si de tendintele actuale, de sezon sau culorile anului."Pentru ca acest mesaj sa ajunga acolo unde trebuie si pentru a putea concura la acelasi nivel cu firmele din Romania, urmatorul pas l-a reprezentat o colaborare deschisa cu o firma de publicitate care sa furnizeze serviciile si produsele necesare in vederea promovarii brandului si al gamei de produse. In acest mod, lucrurile au luat o intorsatura mult mai realista cu tinte si obiective clare la care se adauga si tehnici de promovare moderne si de succes.Din dorinta de a raspunde nevoilor oamenilor, Madiss.ro a optat pentru Kendalo, o solutie SMS Gateway inteligenta prin care se trimite SMS online cu scopul de a informa clientul referitor la starea comenzii efectuate pe site sau stadiul de livrare. Clientul este informat din timp si stie exact cand va intra in posesia comenzii. De asemenea cei de la Kedalo va poate furniza si o lista firme actualizata care sa va ajute sa va promovati si totodata, sa va asociati cu alti partenerii cu acelasi activitati si interese comerciale asemanatoare cu ale dvs.Tot prin intermediul acestui serviciu, clientii pot afla mai usor despre ultimele noutati din oferta, reduceri si discount-uri, iar daca aleg sa se aboneze la newsletterul Madiss, au sansa de a profita de promotii periodice in cadrul magazinului online. Aceste alternative au condus la linii noi de dezvoltare in domeniul accesoriilor si au plasat clientul in mijlocul tuturor deciziilor care trebuie luate in cadrul Madiss.Povestea Madiss se aseamana in mare parte cu toate celelalte povesti de afaceri aflate la inceput de drum care au in spate oameni frumosi cu un vis pe care vor sa si-l vada indeplinit. Magazinul online se bucura astazi de feeback pozitiv din partea iubitorilor de produse de calitate si de bun gust si si-a stabilit deja obiectivele pe termen lung: o oferta in mod continuu actualizata pentru copii si adulti, dar si integrarea de servicii digitale pentru un contact permanent cu clientii.