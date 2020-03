Cum schimba tinerii mediul de afaceri la nivel mondial

Intrati pe piata muncii cu resurse proaspete de creativitate si entuziasm, acesti tineri valorosi schimba nu doar atitudinea superiorilor fata de resursa umana, ci intreg peisajul lumii de afaceri.Ultimii ani au adus o diversitate fascinanta a profilurilor de activitate abordate de companii. Daca in urma cu 20 de ani ne raportam la internet ca la un lux, astazi nu ne putem imagina comertul online fara el.Cand am ajuns sa depindem de serviciile de car-sharing sau sa inlocuim hotelurile cu inovatorul couchsurfing? Tinerii care zburda prin oras pe trotinete electrice si care revolutioneaza piata de e-commerce cu servicii si produse livrate direct la usa ar putea raspunde cel mai precis.Ultimul lucru pe care il va dori un tanar profesionist va fi un birou gri, in care sa se inghesuie alaturi de alti colegi. La polul opus, un open space dominat de zgomot si lipsit de vreun refugiu ii va consuma toata rezerva de inspiratie.Spatiile de coworking deja revolutioneaza piata cladirilor de birouri , cu o abordare complet noua.Granitele dintre viata profesionala si cea privata se estompeaza tot mai mult, iar profesionistii simt nevoia de a regasi la locul de munca si in proximitatea acestuia facilitati de lifestyle cum ar fi: zone pentru gatit, sali de lucru individuale, zone de relaxare sau chiar piste de alergare si pisicine.Vechiul dicton despre capul plecat nu se aplica si in cazul noilor generatii. Tinerii profesionisti nu au niciun complex in a-si afirma deschis opiniile si intentiile. Sunt pregatiti managerii pentru aceasta atitudine?Cei mai vizionari dintre ei nu au nimic de pierdut, atat timp cat au flerul de a incredinta decizia mintilor luminate ale organizatiei. Iar acestea din urma nu vor ezita nicio clipa sa culeaga laurii si confirmarile ce vin odata cu succesul.Asigurarea unui climat deschis, in care comunicarea sa circule intr-un flux neintrerupt, fara formalitati inutile si fara conventii arhaice este o conditie de baza. Tinerii sunt orientati invariabil catre feedback onest si constructiv.Sedintele sterile, abordate dintr-o perspectiva unilaterala, tinute in sali conventionale si minuta distribuita ulterior participantilor nu le starnesc interesul profesionistilor care prefera o discutie face to face.Nascuti cu gadegturile la degetul mic, profesionistii care mobilizeaza cele mai active dintre companii nu pot concepe un job fara libertatea conferita de tehnologiile wireless si fara aplicatiile mobile de messagerie in timp real.Un one-to-one nu mai implica prezenta celor implicati in aceeasi incinta, iar tocmai aceasta flexibilitate a dus la aparitia nomazilor digitali, al caror birou este intreg mapamondul.