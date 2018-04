Cum se va aplica Legea prevenirii: Ce nereguli ale firmelor nu vor mai fi sanctionate imediat de Fisc cu amenzi

Potrivit Legii prevenirii, firmele vor primi doar un avertisment, impreuna cu un plan de remediere inmanat de inspectori, si vor avea un termen pentru rezolvarea neregulilor constatate, informeaza Profit .ro.Apoi, in cel mult 10 zile de la data expirarii termenului, va fi reluat controlul, iar Fiscul va verifica daca problemele au fost rezolvate.Printre actele nomative ce intra sub incidenta Legii prevenirii se numara ordonanta de urgenta nr 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala si Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.In ceea ce priveste ordonanta privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, este vorba despre articolele:f) emiterea bonului fiscal continand date eronate,g) neinmanarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal si/sau neeliberarea facturii la solicitarea clientului;h) neindeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a afisa anuntul de atentionare prevazut la art. 1 alin. (11); j) incalcarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (12) lit. a)u) nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f).In cazul Legii privind Codul de Procedura Fiscala, se incadreaza la Legea prevenirii urmatoarele articole:a) nedepunerea de catre contribuabil/platitor la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala, de radiere a inregistrarii fiscale sau de mentiuni;b) neindeplinirea de catre contribuabil/platitor la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora;f) nerespectarea de catre contribuabil/platitor a obligatiei de a pastra, precum si a obligatiei de a prezenta organului fiscal, a datelor arhivate in format electronic si a aplicatiilor informatice cu ajutorul carora le-a generat, potrivit art. 109 alin. (4); h) nefurnizarea la termen de catre contri ...citeste mai departe despre " Cum se va aplica Legea prevenirii: Ce nereguli ale firmelor nu vor mai fi sanctionate imediat de Fisc cu amenzi " pe Ziare.com