Cum te pregatesti pentru o prezentare

Acestea dispar doar atunci cand esti foarte stapan pe subiect si pe tine insuti. Iar aceasta stapanire o deprinzi doar daca esti foarte bine pregatit.Activitatea de documentare depinde in mare masura de specificul prezentarii. De la examenele orale din timpul studiilor, la intalnirile de lucru cu colegi, clienti sau membri ai conducerii, la sesiunile desau la cursurile sustinute, pentru a fi capabil sa comunici ceva auditorilor, trebuie sa stapanesti temeinic subiectul.Pentru aceasta, este nevoie de un efort sustinut de documentare. Pe masura ce evoluezi, vei deprinde tehnici mai eficiente de informare si documentare, care te vor ajuta sa iti structurezi cat mai bine ideile pentru a le putea impartasi si altora.O prezentare pregatita in graba este primul pas catre esec, indiferent de numarul de persoane pe care le ai in fata sau de categoria din care fac parte.Monologul in timpul prezentarii poate crea rapid monotonie si pierderea atentiei ascultatorilor. Indiferent cat de bine esti pregatit si cat de multe stii, daca nu reusesti sa vinzi aceste informatii intr-un stil atractiv si bine structurat, vei avea de pierdut.Aici intervin ajutoarele. Un clipboard tinut in mana te poate ajuta sa scapi de ticurile inerente la inceput, iar informatiile din paginile bine organizate te ajuta sa parcurgi coerent ideile pe care vrei sa le atingi. In plus, paginile tiparite denota o pregatire serioasa si tin de acea perioada romantica a prezentarilor, cand nu existau proiectoare, lasere si alte ajutoare supertehnologizate.Daca faci parte din categoria celor care simt nevoia sa rasfoiasca paginile de jos in sus in timpul prezentarilor, comanda un clipboard bun de aici Dupa ce ti-ai alcatuit discursul, repeta-l cu voce tare. Dupa cateva incercari, poti sa te inregistrezi citindu-l, cu ajutorul unui reportofon sau al unei aplicatii pe telefon.Este foarte important sa te obisnuiesti cu felul in care se aude vocea ta, ca sa te poti pune in pielea auditorilor. Asculta-ti frazarea, accentele si imbunatateste pasajele care nu suna placut.Dupa ce vei fi capabil sa rostesti discursul fara greseli, il poti cizela cu accente potrivite ideilor pe care doresti sa le subliniezi.In general, prezentarile trebuie sa se incadreze intr-un anumit timp. Orice depasire a acestui interval poate plictisi ascultatorii. Prin cronometrarea discursului in timp ce il citesti, vei sti ce ritm trebuie sa impui prezentarii.Ritmul nu trebuie sa fie nici prea lent, pentru a nu plictisi, nici prea alert, deoarece auditorilor le va fi greu sa tina pasul cu ideile tale care curg ca un fluviu.Emotii exista in timpul oricarei prezentari, indiferent de experienta. Este adevarat ca la inceput pot fi coplesitoare, dar pe masura ce te obisnuiesti, vei sti cum sa le transformi intr-un avantaj.Cel mai important este sa nu te blochezi. Indiferent ca gresesti o idee, te balbai sau chiar ai spus o prostie, trebuie sa ai puterea de a trece mai departe. Prezentarea va fi judecata in ansamblu, nu din perspectiva a catorva secunde geniale sau balbaite.Pregatirea pentru o prezentare consta atat in munca de documentare, in care iti insusesti informatiile pe care le vei expune, cat si in arta de a te face inteles. Din fericire, incepand de la agora antica, lucrurile au evoluat continuu, iar in zilele noastre exista un intreg instrumentar care iti usureaza munca in timpul prezentarii.