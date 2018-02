Cumpana continua sa se dezvolte in Romania, dupa 20 de ani. Povestea de succes a primei companii care a adus apa rece de izvor in casele romanilor

Cumpana a continutat sa se extinda si anul trecut la nivelul intregii tari. Unde va aflati in acest moment si incotro va indreptati?

Cumpana a intrat si pe piata cafelei, iar anul trecut a inregistrat o crestere spectaculoasa si pe acest segment, astfel ca mandatul directorului general al companiei, Alina Claudia Suciu, a fost prelungit cu inca trei ani, datorita rezultatelor obtinute.Am discutat cu Luiza Dumistracel, Brand Manager Cumpana, despre evolutia companiei si planurile de viitor, iar principala directie urmata de conducerea companiei, care a garantat si cresterea din ultimii ani, este raportarea continua la nevoile directe ale clientilor.Consideram ca este esential sa le usuram partenerilor nostri activitatea prin promptitudine si serviciile pe care le punem la dispozitie si de aceea in ultimii ani ne-am axat pe dezvoltarea teritoriala.In cursul anului 2017 am deschis inca 3 filiale, ultimele doua fiind filiala Suceava si filiala Targu Mures.Daca in prezent avem active 21 de filiale Cumpana la nivel national, ne-am propus pana in 2020 sa mai deschidem inca 4-6 filiale, pentru a satisface cererile clientilor.Din punctul nostru de vedere a fost o miscare naturala, determinata de cerere si trend, deoarece ne-am raportat la nevoile directe ale clientilor nostri.Putem spune ca 2017 a fost un an fructuos din punct de vedere al extinderii diviziei de cafea, cresterile fiind de peste 25% fata de anul anterior.Datorita impactului pozitiv al acestei divizii, am marit portofoliul brandurilor comercializate de la 3 la 6 si dorim sa diversificam cat mai mult segmentul de cafea atat pentru sectorul Business to Business, cat si pentru cel Business to Consumer, pentru a satisface o gama cat mai larga de preferinte in zona cafelei.In conditiile diversificarii considerabile a ofertelor si a preferintelor consumatorilor, acestora li se deschid largi posibilitati de alegere.Citeste mai departe despre " Cumpana continua sa se dezvolte in Romania, dupa 20 de ani. Povestea de succes a primei companii care a adus apa rece de izvor in casele romanilor " pe Ziare.com