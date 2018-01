Dacia, record de vanzari la nivel mondial

Pe de alta parte, in Romania constructorul auto a continuat sa fie lider de piata, cu o cota de aproape 29% si cu 43.262 de vehicule vandute anul trecut, in crestere cu 11,3% fata de 2016, se arata intr-un comunicat al companiei.Potrivit sursei citate, pe plan local, din vanzarile inregistrate, 47% au fost livrate in cadrul programului Rabla . Per total, cu peste 16.200 de unitati comercializate (40% din vanzarile totale ale marcii), Logan berlina a ramas cel mai popular model Dacia in Romania.De asemenea, Logan MCV a continuat sa fie cel mai vandut model break din Romania (3.200 de unitati), iar Sandero domina detasat segmentul B-hatch, cu peste 8.400 de unitati livrate, si se plaseaza pe locul al doilea in clasamentul pe modele.Prima generatie a modelului Duster s-a vandut, in 2017, in circa 8.300 de exemplare, iar cu peste 950 de unitati livrate, din care 40% in versiune Stepway, Lodgy si-a consolidat pozitia de lider in segmentul mono-volumelor.Nu in ultimul rand, modelele Dokker si Dokker VAN au inregistrat vanzari bune, acesta din urma reusind sa atinga, cu 3.371 de unitati, cea mai buna performanta de la lansarea sa, in 2012.Pe pietele externe, Dacia a comercializat, anul trecut, 611.973 vehicule, cu 12% mai multe fata de anul 2016. In acest context, Europa domina in clasamentul pe regiuni, cu peste 460.000 de vehicule vandute de Dacia in 2017.Cu aproape 120.000 de unitati, Franta este prima destinatie de export, iar in clasamentul general al celor mai vandute marci in Hexagon, Dacia ocupa locul 5, dupa Volkswagen Germania este a doua tara in care constructorul auto a vandut cel mai bine, respectiv 65.000 de unitati, in timp ce Italia se situeaza pe pozitia a treia, cu peste 63.000 de unitati, urmata de Spania, unde au fost vandute, anul trecut, mai mult de 56.000 de vehicule marca Dacia.Totodata, in Marea Britanie, Dacia a vandut anul trecut 25.211 unitati, ceea ce situeaza Regatul Unit pe locul opt in clasamentul pietelor externe ale marcii. ...citeste mai departe despre " Dacia, record de vanzari la nivel mondial " pe Ziare.com