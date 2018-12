"De euro? Eu stiu de 10 miliarde de lei. Dar poate domnul Dragnea are dreptate. Nu m-am uitat foarte atent pe cifrele din buget. Important este ca acest proiect la nivel national vrea tocmai ca fiecare localitate sa aiba cele necesare. Eu cred ca orice proiect venit pentru dezvoltarea Romaniei este un proiect important", a sustinut Viorica Dancila.Premierul considera ca acest fond este necesar pentru dezvoltarea localitatilor ramase in urma."Noi trebuie sa avem in vedere si dezvoltarea oraselor, dar sa tinem cont si de mediul rural. Eu cred ca este foarte important si am vazut ca PNDL1 si PNDL2 au avut succes. Am vazut ca s-au platit toate facturile legate de PNDL, dar trebuie sa gasim si alte oportunitati de a dezvolta localitatile ramase in urma", a afirmat prim-ministrul.Luni, liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca in urmatoarea sedinta de guvern va fi adoptata o ordonanta de urgenta privind infiintarea unui Fond de investitii pentru administratiile locale."Este vorba de investitii pentru administratia locala. S-a discutat si la Neptun, dar bineinteles ca nu mai tineti minte. Sunt 10 miliarde de euro", a precizat Dragnea la finalul CEx.Intrebat de unde vin acesti bani, liderul PSD a spus ca "din Romania".Pus sa dea mai multe detalii despre acest subiect, Liviu Dragnea a afirmat ca este ceva unic in Romania, iar dupa adoptarea OUG ministrul de Finante va veni cu explicatii."E o chestiune noua in Romania, e ceva unic si nu vreau sa discut ca alti colegi, ce va fi, cand va fi. Ministrul Finantelor o sa va explice mai bine", a subliniat Dragnea.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat marti seara la Digi24 ca Fondul de investitii pentru adminstratia locala va fi administrat in comun de Ministerul Finantelor si Comisia de Prognoza. ...citeste mai departe despre " Dancila, despre banii de la Fondul de investitii locale: 10 miliarde de euro? Eu stiu de lei, dar poate Dragnea are dreptate " pe Ziare.com