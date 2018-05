Dancila vrea investitii de 1 miliard de euro in Romania. Dragnea anunta ca va simplifica schemele de ajutor de stat

"Ne dorim un parteneriat strategic real, cu marile companii ce doresc sa investeasca in Romania si de acest motiv ma aflu la lansarea noii scheme de ajutor de stat. Vreau sa dau un semnal ca ne dorim stimularea unor noi investitii majore in Romania si din acest motiv vom adopta si alte masuri care sa sustina acest lucru.Saptamana aceasta au aparut ultimile date cu privire la valoarea investitiilor directe pentru primele 3 luni. Au crescut cu 21,2% fata de aceeasi perioada a anului 2017, demonstrand incredere in potentialul economiei romanesti si in actul de guvernare. Insa consider ca nu este suficient.Ne dorim mult mai mult decat atat. Dorim sa asiguram o dinamica pozitiva a economiei si azi anuntam ca in scurt timp se va deschide schema de ajutor de stat pentru investitiile private mai mari de 10 milioane de euro. Nu va ascund faptul ca tinta noastra finala este sa atragem investitii de peste un miliard de euro", a declarat premierul Viorica Dancila.Potrivit acesteia, vor fi create astfel mii de locuri de munca care vor contribui la cresterea veniturilor bugetare. Totodata, Dancila a anuntat infiintarea unei noi agentii in vederea atragerii de noi investitii."Vor crea mii de locuri de munca si vor contribui la cresterea veniturilor bugetare. Schema lansata azi este doar o parte a pachetului de stimulare a investitiilor in Romania.Vom infiinta in urmatoarele luni Agentia Romana pentru Investititii Straine si Exporturi, un centru de tip one stop shop, o agentie cu flexibilitate mare, cu manageri de proiect dedicati. Va fi un corp de manageri specializati pe sectoarele strategice din punct de vedere economic pentru Romania, in vederea atragerii de investitii", a subliniat Dancila.Premierul a mai precizat ca "incurajarea marilor proiecte de investitii va conduce la cresterea exporturilor cu valoare adaugata, cresterea gradului de integrare locala a proceselor de productie, mai multe contracte si locuri de munca pentru IMM-uri si bineinteles reducerea importurilor".Explicatiile lui DragneaUlterior, liderul PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca schema de ajutor va fi diferentiata pe doua categorii: investitii mai mici de 10 milioane de euro si peste 10 milioane de euro.Potrivit lui Dragnea ...citeste mai departe despre " Dancila vrea investitii de 1 miliard de euro in Romania. Dragnea anunta ca va simplifica schemele de ajutor de stat " pe Ziare.com