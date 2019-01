Davos: Directorii de companii sunt nemultumiti de Trump. Razboiul comercial scade investitiile

Investitiile straine directe in Statele Unite au scazut in 2018, iar liderii de companii reuniti in acest an la Davos sunt ingrijorati ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China va afecta in continuare economia mondiala si investitiile, transmite Reuters.Una dintre plangerile exprimate in aceasta saptamana este ca firmele dependente de consumatorii din China au fost nevoite sa isi reduca estimarile de profit din cauza incetinirii cresterii celei de-a doua mari economii a lumii.In SUA, administratia de la Casa Alba a redus taxele si reglementarile, pentru a trage investitii noi, dar precautia afecteaza acum multe sectoare industriale americane."Razboiul comercial a fost foarte daunator pentru economia agricola americana. Cu cat va continua mai mult, cu atat va fi mai rau", a declarat David MacLennan, director general al companiei agricole si producatoare de alimente Cargill.Investitiile straine in Statele Unite, care includ fuziunile transfrontaliere si achizitiile si imprumuturile intre companii, au scazut cu circa 18% in 2018, fata de anul precedent, potrivit Conferintei Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD).Declinul este aproape similar cu scaderea investitiilor straine la nivel golbal, de 19%.In timp ce agentia ONU a atribuit scaderea investitiilor straine din SUA si la nivel global tarifelor impuse reciproc de SUA si China de la jumatatea anului 2018, investitiile straine directe din China au crescut cu 3% in 2018. In India, investitiile straine au urcat cu 7%.Efectele razboiului comercialRazboiul comercial dintre SUA si China a afectat industrii la nivel mondial, in ultimele luni.Companii chineze mari, cum este Alibaba, si-au restrans planurile de investitii in Statele Unite.Foxconn, din Taiwan, a renuntat la planul de infiintare a unei fabrici in Wisconsin, in timp ce producatorul auto chinez GAC Motor a amanat intrarea pe piata americana.In luna septembrie, producatorul austriac de fibre Lenzing a oprit extinderea in Statele Unite, din cauza cresterii tarifelor dintre SUA si China.Exista si companii straine care inca investesc, in special in industria auto. Volkswagen a anu ...citeste mai departe despre " Davos: Directorii de companii sunt nemultumiti de Trump. Razboiul comercial scade investitiile " pe Ziare.com