De ce indienii sunt lideri atat de buni incat au ajuns sa conduca Google, Microsoft si PepsiCo?

Pentru inceput, ei sunt lideri de succes ai unor companii influente in domeniul lor de activitate, care au un impact semnificativ asupra lumii in care traim.In alta ordine de idei, toti acestia s-au nascut, au crescut sau au invatat in India.Publicatia Quartz analizeaza cum a reusit aceasta tara sa dea manageri atat de buni.Ranjan Banerjee si R Gopalakrishnan au scris impreuna cartea "The Made-in-India Manager", pornind de la observatia ca multi dintre liderii pe care i-au cunoscut de-a lungul vremii au avut legaturi mai mult sau mai putin stranse cu aceasta natiune. Asa ca au vrut sa gaseasca raspunsul la intrebarea "oare a fi made in India te ajuta sa ajungi in varful piramidei profesionale?"Evident, lideri de succes provin si din alte parti ale lumii, dar cercetarea intreprinsa de Ranjan Banerjee si R Gopalakrishnan are o concluzie interesanta: India este un incubator pentru leadership, caci toti cei care s-au nascut, au crescut sau au invatat acolo au precizat ca acest lucru a avut un puternic impact pozitiv asupra traseului lor profesional, influentandu-le cariera intr-un mod fundamental.CompetitivitateAutorii cartii au intervievat zece europeni care au venit in India pentru a face cursuri la scolile de business din India, pentru a afla care e perceptia lor asupra sistemului educational si a oamenilor de acolo.Doua caracteristici au fost predominante: studentii indieni sunt perceputi ca fiind silitori si foarte competitivi: "Se concentreaza foarte mult pe studiu. Pentru ei, e foarte important sa aiba rezultate bune. Iar noi am devenit mai sarguinciosi vazandu-i cat de mult se zbat sa reuseasca. Da, sunt foarte competitivi si trebuie sa te dai peste cap ca sa tii pasul cu ei", au explicat cei zece europeni intervievati, care erau cei mai buni in facultatile din tara lor natala.Deci, in scoala, indienii sunt silitori si competitivi. Adevarul este ca nu au incotro, statistic vorbind. 1,2 milioane de tineri dau testele de admitere intr-una din universitatile de top din tara, dar doar 11.000 sunt admisi. IIM Ahmedabad, de exemplu, primeste doar unul din 400 de aplicanti.Acelasi lucru se intampla si pe piata muncii De exemplu, la banca de stat a Indiei exista 550 de aplicanti, in medie, pentru fiecare job disponibil.Prin urmare, aceasta competitie acerba ii ...citeste mai departe despre " De ce indienii sunt lideri atat de buni incat au ajuns sa conduca Google, Microsoft si PepsiCo? " pe Ziare.com