De ce sunt utile pompele de vid in diverse industrii?

Diferitele tipuri de pompe de vid disponibile astazi reflecta cresterea productiei industriale in ultimele decenii.Acestea sunt utilizate pentru a indeparta moleculele de gaze dintr-un spatiu inchis sau dintr-o incinta, lasand un vid partial in spate. In acest fel se creeaza o presiune mai mica decat presiunea atmosferica prin evacuarea gazului.Aceasta tehnologie nu este folosita insa numai pentru inlaturarea moleculelor de gaz, fiind adoptata in scopuri diferite pentru a eficientiza productivitatea si intretinerea.In functie de fiecare de tip de pompa de vid in parte, acestea sunt utilizate in diverse industrii pentru mai multe functii, inclusiv in industria farmaceutica, industria electrica si industria alimentara pentru diferite aplicatii cum ar fi procesele de turnare din plastic, productia de tuburi sau prelucrarea semiconductoarelor. Pompele de vid au o importanta critica in industriile grele de fabricare. Acestea au aplicatii tipice in procesele de fabricare a metalelor, cum ar fi, tratamentele termice, sinterizarea, temperarea si lipirea prin difuzie.Utilizarea pompelor de vid in procesul de fabricare a materialelor plastice poate necesita presiuni de formare scazute, pentru cresterea eficientei procesului tehnologic.In prelucrarea lemnului, pompele de vid sunt utile in impregnarea in vid si uscarea in vid pentru a prelucra lemnul verde. Ele sunt utile, de asemenea, in timpul procesului de fabricatie in manipularea in vid a placajului.Printre cele mai uzuale echipamente de acest tip sunt pompele de vid cu inel de lichid. Cele cu inel de apa utilizeaza apa ca un prim instrument pentru a realiza etansarea si pentru a genera vid prin proces controlat.