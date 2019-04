De unde cumparam motoare electrice de calitate?

(P)

Ajungi pe la magazinele de bricolaj si te uiti lung la raionul cu motoare si pompe electrice. Tie nu-ti trebuie pompe dar ei le pun in acelasi loc. Te uiti la cele 4-5 modele de motoare electrice pe care le au la vanzare si constati evident ca ai facut drumul degeaba. Ca ai pierdut vremea de pomana.De multe ori chiar daca zaresti intr-un colt de raft, uitat de timp si de angajatii magazinului un motor electric util tie, nu prea ai incredere sa cumperi. Nu ai incredere pentru ca iti aduci aminte cu ce fel de marfa chinezeasca se asociaza aceste magazine si esti ferm convins ca acel motor nu este de calitate.Magazinele online de specialitate - singura sursa pentru motoare de calitateAjungi inapoi acasa si incepi sa faci ce trebuia sa fi facut de fapt de prima data, si anume sa-si cauti motoare electrice online, in magazinele de specialitate. Exista astazi entitati comerciale precum PROCONSIL GRUP care s-au specializat in vanzarea de motoare electrice. Calitatea este buna.In plus, magazinele online vin cu multe avantaje pentru tine ca si client atunci cand ai nevoie de motoare electrice, avantaje pe care nu le vei vedea NICIODATA promovate de magazinele din oras. In cele ce urmeaza voi detalia aceste aspecte si-ti vei da singur seama cat de mare este diferenta.Nivelul de calitate al motoarelor electrice comercializate de entitatile online de specialitate este net superior magazinelor de bricolaj. Despre preturi, acestea sunt mai mici online si e normal sa fie asa. Dintotdeauna in online au fost preturi mai mici pentru ca altfel, conceptul de comert online nu ar mai avea nicio logica. Magazinele online sunt si mai simplu de administrat.Nu stiu cati dintre voi ati fost prin magazinele de bricolaj, insa experienta mea cu angajatii acestor entitati comerciale nu a fost niciodata una foarte ok. Sunt slab pregatiti si dezinteresati sa te ajute sa alegi ceva daca cumva nu stii ce vrei. Mai exista si varianta conform careia sa nu gasesti pe nimeni pe raioanele lor iar in momentul in care gasesti in final un angajat si-i ceri informatii, sa-ti spuna ca el este pe alt raion si ca trebuie sa cauti pe X, ca el nu este la motoare electrice.Online nu o sa ai de-a face cu oameni care nu vor sa te ajute, exista alte politici, exista mult mai mult respect fata de client in magazinele online. Deci este o diferenta de la cer la pamant intre ce patesti prin magazinele de bricolaj atunci cand vrei sa cumperi motoare electrice si experienta pe care o poti avea daca decizi sa cumperi online.Din punctul meu de vedere nu exista motive sa mai pierzi vremea pe la magazinele din oras. In afara de nervi nu o sa reusesti sa vii cu altceva acasa.