Deloitte: Cum reflectam COVID-19 in situatiile financiare?

Societatile care se aprovizioneaza sau care au piata de desfacere in zonele afectate, cele care sunt finantate sau finanteaza societati aflate in zone afectate se confrunta cu provocari multiple care tin de continuitatea activitatii, precum si de estimarea si reflectarea acestor potentiale efecte in situatiile financiare.Din punctul de vedere al situatiilor financiare, COVID-19 se considera un eveniment ulterior semnificativ, care are potentialul de a impune ajustarea situatiilor financiare aferente anului 2019, in functie de anumite criterii, detaliate in continuare.Citeste cele mai noi informatii despre coronavirusEveniment care NU ajusteaza cifrele din situatiile financiarePentru cele mai multe societati din Romania pentru care anul financiar se incheie la 31 decembrie 2019, COVID-19 este un eveniment ulterior care nu ajusteaza cifrele din situatiile financiare (IAS 10; OMF 1802, articolele 72-74).Astfel, rezultatele financiare pe 2019 nu vor fi influentate de acest eveniment, dar, la intocmirea situatiilor financiare, societatile trebuie sa includa in nota de evenimente ulterioare, precum si in raportul administratorilor, analiza incertitudinilor si riscurilor la care este expusa societatea in perioada urmatoare.In aceste conditii, se recomanda societatilor sa ia in considerare probleme potentiale, cum ar fi pierderea clientilor sau scaderea traficului acestora in unitatile de desfacere, impactul asupra lantului de distributie si intarzieri sau intreruperi in aprovizionare si intarzieri de productie sau limitari ale acesteia.Totodata, trebuie sa se ia in calcul impactul asupra capitalului uman, masurile de siguranta suplimentare care se impun si impactul acestora asupra productiei. Nu trebuie neglijat nici riscul de pierdere a unor contracte semnificative, care poate duce la inchideri ale unitatilor de productie, ale magazinelor sau instalatiilor, dar nici riscul de penalitati aferente neindeplinirii obligatiilor contractuale.In cazul in care continuitatea activitatii societatii este afectata, COVID-19 este considerat un eveniment semnificativ care ajusteaza situatiile financiare.Implicatiile fiscale ale tuturor aspectelor semnalate trebuie, de asemenea, luate in calcul, impreuna cu posibilitatea de a aplica masuri de inlesnire a obligatiilor de plata.E ...citeste mai departe despre " Deloitte: Cum reflectam COVID-19 in situatiile financiare? " pe Ziare.com