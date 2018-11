Deputat USR: Un angajat la stat castiga de doua ori mai mult decat unul din privat, desi nu e productiv

Deputatul - membru in Comisia de Buget, Finante si Banci - a analizat modul in care a crescut, in ultima perioada, salariul mediu al romanilor care lucreaza pentru stat, comparativ cu al celor care lucreaza in mediul privat. Iata la ce concluzii a ajuns."In luna septembrie a acestui an, angajatii de la stat au castigat cu peste 2.000 de lei mai mult decat cei din privat. Salariul mediu in intreaga economie a fost de 2.688 lei net (luand in considerare mediul de stat si cel privat) . La stat insa a fost de 4.235 lei net pe luna, pe cand in privat a fost de aproximativ 2.218 lei.Asta inseamna o diferenta de 2.017 lei net. Salariul mediu la stat in luna septembrie a fost deci aproape dublu celui din privat (mai precis, este cu 91% mai mare).Daca in ianuarie 2017, cand a venit PSD-ALDE la guvernare, salariul mediu in privat era de 1.966 lei si cel de la stat de 3.320 lei, existand deci o diferenta de 1.354 lei, acum, aceasta diferenta a crescut la 2.017 lei. Aceasta denota o crestere a diferentei dintre cele doua salarii de 49%, ceea ce este enorm", se arata intr-un comunicat remis redactiei de biroul parlamentar al lui Claudiu Nasui.Daca bugetarii ar fi mai productivi decat angajatii din mediul privat, diferentele salariale ar fi justificate. Cu toate astea, sustine Claudiu Nasui, nu productivitatea creste salariile bugetarilor, ci doar "apropierea de centrii de putere"."Pe scurt, cu cat este cineva mai aproape de centrii de putere in stat, cu atat i se intampla lucruri mai bune: salarii mai mari, pensii speciale, zile libere mai multe, vouchere de vacanta, zi scurta vineri, cursuri de 'formare continua' la mare si la munte etc.Diferenta aceasta enorma (dintre salariile bugetarilor si ale celor din mediul privat - n.red.) o stiam deja. S-a scris despre ea si cu ocazia legii salarizarii. Doamna ministru Olguta Vasilescu chiar dadea si o explicatie a acestui lucru. Angajatii statului, ne spunea dumneaei, sunt platiti mai bine pentru ca sunt mai bine pregatiti decat restul romanilor.Evident ca nu este asa, ei sunt doar blindati cu hartii. Daca ar fi fost, intr-adevar, mai bine pregatiti, am fi vazut asta atunci cand interactionam cu statul. Am fi vazut ceea ce ei tot numesc 'performanta' in functia publica. Am fi vazut educatie de calitate, s ...citeste mai departe despre " Deputat USR: Un angajat la stat castiga de doua ori mai mult decat unul din privat, desi nu e productiv " pe Ziare.com