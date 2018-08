Din 10 septembrie, companiile pot cere ajutor de stat

Eugen Teodorovici a declarat ca cererile ar fi trebuit sa fie depuse incepand cu 27 august, insa termenul a fost amanat din cauza presedintelui Klaus Iohannis."Incercarea presedintelui Romaniei de blocare a adoptarii primei rectificari bugetare din acest an pericliteaza aplicarea la timp a schemei de ajutor de stat cu impact major in economie, atat de asteptata de mediul de afaceri, indeosebi de investitorii romani. Am modificat aceasta schema de ajutor de stat pentru ca ne dorim sa aiba efect multiplicator in economie, prin antrenarea in mare parte a unor investitii sau unor parteneri la nivel local. Fac apel la presedintele Romaniei sa aiba deschiderea necesara fata de o tema atat de importanta: atragerea de investitii", a declarat Teodorovici.Bugetul alocat schemei in anul 2018 pentru emiterea de acorduri pentru finantare cu plata in perioada 2019-2021 este de 614 milioane lei, a transmis Ministerul de Finante intr-un comunicat."Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative, se transmit la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, din Bd. Libertatii nr. 16, sector 5, Bucuresti, mentionandu-se pe plic: "Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 807/2014". Bugetul de 614 milioane de lei reprezinta prima alocare bugetara din anul 2018 din bugetul schemei de ajutor de stat neutilizat pana in anul 2018 in valoare de 1,8 miliarde lei", se arata in comunicat.Ministerul a anuntat ca cererile de acord pentru finantare se analizeaza si se solutioneaza in ordinea inregistrarii si in limita creditelor de angajament si bugetare aprobate prin legile bugetare anuale."Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul sau, saptamanal, lista cererilor de acord pentru finantare depuse si stadiul analizei acestora (in analiza, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, in asteptare, dupa caz) ", se arata in comunicat.Ministerul a anuntat ca, in cazul in care, in urma evaluarii se emit scrisori de respingere a cererilor de acord pentru finantare, si astfel raman disponibile credite de angajament si bugetare cererile de acord pentru finantare ramase in asteptare, care nu au facut obiectul evaluarii din cauza faptului ca ajutorul solicitat depasea bugetul alocat, se vor analiza in ordinea inregistrarii."Pentru cererile de acord pentru finantar ...citeste mai departe despre " Din 10 septembrie, companiile pot cere ajutor de stat " pe Ziare.com