Directorul general al Boeing a fost demis pe fondul agravarii crizei legate de avionul 737 MAX

Concedierea a avut loc in timp ce Boeing incearca sa amelioreze relatiile tensionate cu autoritatile de reglementare, care trebuie sa aprobe revenirea in serviciu a avioanelor 737, consemnate la sol la nivel mondial.Presedintele consiliului de administratie, David Calhoun, va deveni director general si presedinte al grupului pe 13 ianuarie, a anuntat compania, adaugand ca schimbarea liderului este necesara pentru refacerea increderii.Actiunile companiei, care au scazut cu peste 20% in ultimele noua luni, au crescut luni cu aproape 4%.Decizia vine dupa o saptamana dramatica pentru Boeing, de la masura de a opri productia de avioane 737, criticile publice exprimate de Administratia Federala pentru Aviatie, retrogradarea ratingului si un esec stanjenitor al unui zbor test al unei noi capsule pentru astronauti, care nu a reusit sa ajunga pe orbita Statiei Spatiale Internationale.O sursa apropiata Boeing a spus ca grupul avea nevoie sa faca o schimbare si sa recastige increderea, in timp ce traverseaza cea mai grava criza din istoria sa de peste 100 de ani.737 MAX este consemnat la sol din luna martie, in urma prabusirii a doua avioane, in Indonezia si Etiopia, intr-un interval de cinci luni, in urma carora 346 de oameni au murit.Boeing a anuntat in aceasta luna ca va opri productia avioanelor in ianuarie. Criza risca sa afecteze economia americana, un reprezentant din Camera Reprezentantilor, Rick Larsen, afirmand ca decizia este "o lovitura la corp pentru muncitori si pentru economia regiunii".Zvonurile referitoare la concedierea lui Muilenburg au circulat in ultimele luni la nivelul industriei, iar acestea s-au intensificat in octombrie, cand board-ul l-a privat de functia de presedinte, chiar daca a beneficiatde doua ori de sustinerea lui Calhoun.