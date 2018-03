Directorul Tarom se plange de gropile din pistele de pe Otopeni: Schimbam rotile avioanelor intr-un ritm halucinant

Wolff a mai spus ca exista un plan de investitii la Aeroportul Otopeni, iar in aceste conditii, dar si in conditiile de vreme severa, aeronavele Tarom nu vor mai fi redirectionate pe Sibiu sau Constanta, ci pe Baneasa.Intrebat daca este influentata activitatea companiei Tarom de starea infrastructurii aeroportuare de la Otopeni, directorul Tarom, Werner Wolff a declarat ca la Otopeni este nevoie de o investitie masiva in caile de rulare."Infrastructura aeroportuara nu tine de noi. La Otopeni este nevoie de o investitie masiva in caile de rulare si cred ca trebuie sa ne schimbam si noi acolo modul in care vin pasagerii. Sincer, mie nu imi place ca pasagerii de pe intern sunt lasati undeva in camp si dusi cu autobuzele, este o chestiune care tine de civilizatie si de o posibilitate de a-i primi. Cu siguranta ca lucrurile se vor schimba, deoarece exista un proiect la nivel de minister, la nivel de aeroport, din cate stiu eu.Pe noi ne incurca, cat de cat, gropile din calea de rulare si care ne taie rotile si pe care le schimbam intr-un mod halucinant. Sunt costuri masive. Nu creaza nesiguranta pasagerilor, insa important este sa ne ridicam la nivel european, daca tot dorim sa fim in Europa, atunci sa fim europeni. (...) Nu imi permit sa spun ca la Otopeni este cea mai proasta pista, dar e una din pistele care trebuie refacuta", a declarat Werner Wolff.Intrebat, de asemenea, cat de des sunt schimbate rotile aeronavelor din cauza problemelor la caile de rulare, Wolff a raspuns: "Schimbam rotile, cele care sunt taiate, de trei, patru, cinci ori pe saptamana. Exista si acolo niste standarde pe care le indeplinim. In loc sa facem schimbari la cateva luni, le facem mult mai des".Werner Wolff a adaugat ca in caz de vreme nefavorabila, sau in caz de investitii pe Aeroportul Otopeni, aeronavele vor fi deviate pe Aeroportul Baneasa."Se va schimba ceva. Nu o sa ne mai deviem aeronavele pe Sibiu sau Constanta, in caz ca Otopeniul e in ceata, incercam sa debarcam pasagerii pe Baneasa. O sa fie, probabil si alte companii, nu doar noi. Noi am facut aceasta cerere catre aeroport si catre Autoritate, in urma cu cateva saptamani. Probabil ...citeste mai departe despre " Directorul Tarom se plange de gropile din pistele de pe Otopeni: Schimbam rotile avioanelor intr-un ritm halucinant " pe Ziare.com