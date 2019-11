Dupa 70 de ani de activitate, fabrica Electroputere Craiova iese din productie

Decizia a fost luata inca din vara acestui an, atunci cand a avut loc primul val de concedieri colective: 296 de oameni au ramas fara loc de munca, relateaza Gazeta de Sud."Se va incheia numai activitatea operationala. Decizia privind incheierea activitatii operationale a fost luata de catre Consiliul de Administratie in data de 31 iulie 2019", au precizat pentru sursa citata reprezentantii companiei.In prezent, doar Fabrica de Transformatoare mai lucreaza si asta doar pana cand va fi finalizata ultima comanda - venita de la Centrala Nucleara de la Cernavoda.Electroputere, producator de motoare si transformatoare electrice pe piata din 1949, a fost privatizata in noiembrie 2007, pachetul majoritar de actiuni de 86,28% fiind preluat de firma Al-Arrab Contracting Company Limited din Arabia Saudita.La momentul cumpararii, compania a asigurat ca va transforma Electroputere intr-un gigant mondial.Motivul pentru care s-a ajuns la inchiderea fabricii este evolutia economico-financiara a societatii."Masura se impune ca urmare a lipsei de perspectiva in ceea ce priveste gasirea de solutii care ar fi putut sustine activitatea si costurile in cadrul companiei, in conditii de eficienta si rentabilitate", au explicat reprezentantii Electroputere.De asemenea, documentul aprobat in vara si care anunta inchiderea activitatii operationale precizeaza ca "indicele de profitabilitate a companiei a avut o scadere accelerata in perioada anilor 2015-2018, pierderile inregistrate crescand procentual semnificativ de la un an la altul, culminand la finalul anului 2018 cu o pierdere de 13.122.450 lei, ca rezultat al declinului nivelului de productie, asociat cu o crestere a costurilor".Tot atunci, conducerea companiei spunea ca veniturile nu au avut o evolutie ascendenta suficient de mare pentru a putea acoperi costurile generate de efectivul de personal.In plus, firma avea si restante mari la furnizori, "situatie care a ingreunat aprovizionarea cu materiale pentru proiectele in desfasurare, ceea ce a condus la o sub-utilizare a capacitatii de productie".Intrebati cand se va incheia intreaga activitate economica a companiei, reprezentantii Electroputere au mai spus ca "se va incheia numai activitatea operationala, compania continuand sa existe si sa mentina relatiile cu autoritatile locale si de st ...citeste mai departe despre " Dupa 70 de ani de activitate, fabrica Electroputere Craiova iese din productie " pe Ziare.com