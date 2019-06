Dupa cateva luni de la incidentele aviatice grave, seful Boeing recunoaste ca a facut o greseala cu modelul 737 MAX

Muilenburg a spus ca Boeing nu a reusit sa comunice clar cu autoritatile de reglementare si clientii, dar a aparat sofware-ul de control al directiei botului avionului, aflat in centrul investigatiilor deschise in urma celor doua accidente care au dus la consemnarea la sol a aeronavelor 737 MAX la nivel mondial, transmite Reuters.Muilenburg a recunoscut greseala Boeing, de a comunica autoritatilor de reglementare si clientilor faptul ca o lumina de avertizare din cabina era defecta. Acesta a precizat ca defectul face parte din investigatia autoritatilor de reglementare.Seful Boeing a mai spus ca opiniile autoritatilor de reglementare referitoare la momentul in care avionul MAX va putea sa redevina operational sunt tot mai convergente.Muilenburg anticipeaza ca MAX va reveni in serviciu in acest an si a aratat ca 90% dintre clienti au participat la sedinte de simulare cu suftul actualizat MCAS. Boeing lucreaza cu autoritatile de reglementare pentru obtinerea in curand a autorizatiei de zbor.Boeing a anuntat ca a urmat proceduri de proiectare tehnica consacrate, la proiectarea 737 MAX. Intrebat de ce aceste proceduri nu au descoperit minusurile softului de control MCAS si ale arhitecturii seonzorului, Muilenburg a spus ca in mod clar pot fi facute imbunatatiri.Declaratiile lui Muilenburg, facute in ajunul salonului aeronautic de la Paris, scot in evidenta eforturile Boeing de a adopta un ton diferit fata de cel adoptat imediat dupa prabusirea avionului companiei Lion Air, in octombrie anul trecut, cand a ridicat intrebari legate de pilot si lucrarile de mentenanta.Muilenburg a declarat ca Boeing se asteapta la unele comenzi la acest salon de aeronautica, pentru avioane mari, dar ca principala sa atentie la editia din acest an va fi siguranta.Acesta a anticipat o piata de 8.700 de miliarde de dolari pentru produsele si serviciile Boeing, peste 10 ani, in crestere de la 8.100 de miliarde de dolari anul trecut, anticipand ca lumea va avea nevoie de 44.000 de avioane comerciale in urmatorii 20 de ani, in crestere de la 43.000 de aparate, estimate anul trecut. ...citeste mai departe despre " Dupa cateva luni de la incidentele aviatice grave, seful Boeing recunoaste ca a facut o greseala cu modelul 737 MAX " pe Ziare.com