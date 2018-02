Orban e sabotat de piata libera in campanie: A promis ca statul va reduce pretul gazelor, insa privatii au ieftinit deja si mai mult

EON SE, divizia din Ungaria a grupului german prezent si pe piata din Romania, ofera, in anumite conditii, posibilitatea gospodariilor din tara vecina sa faca economii "de cel putin" 13.000 de forinti (51 de dolari) pe an daca schimba furnizorul si renunta la compania de stat.In replica, vicepresedintele Fidesz, Szilard Nemeth, a apreciat ca oferta grupului german reprezinta un amestec in campania pentru alegerile parlamentare. In opinia lui Nemeth, E.ON se implica in disputa politica de partea Bruxelles-ului, care vrea sa liberalizeze complet piata in fiecare stat membru UE.Oferta celor de la E.ON coincide cu campania demarata de premierul Viktor Orban care vrea sa obtina al treilea mandat consecutiv la alegerile din aprilie, dupa ce in urma cu patru ani a obtinut o victorie zdrobitoare.Sub conducerea lui Viktor Orban, Executivul de la Budapesta a promovat reduceri de preturi la utilitati precum si achizitionarea companiilor straine de astfel incat in prezent statul este cel mai mare furnizor de gaze naturale catre gospodariile din Ungaria.In ultima perioada insa Orban a schimbat tema de campanie, renuntand la salarii si pretul gazelor naturale pentru o campanie impotriva imigrantilor si a miliardarului George Soros.Compania E.ON Distributie Romania, primul distribuitor integrat de gaze naturale si electricitate din Romania, opereaza o retea de distributie de gaze naturale de peste 20.000 de kilometri si o retea de distributie de electricitate mai mare de 80.000 de kilometri, deservind in total circa trei milioane de clienti.