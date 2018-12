Este vorba despre operatiunile de aprobare a design-ului pentru motoarele de aeronave, potrivit Derby Telegraph.Motoarele proiectate si construite de companie, care are divizia aerospatiala in Sinfin, trebuie sa fie aprobate de Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (EASA).Tocmai din acest motiv are loc mutarea. Nu se stie cum va functiona acest proces de aprobare odata ce Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana.Pentru a evita costurile ridicate, firme din domeniul aerospatial precum Rolls-Royce vor sa ramana in cadrul EASA. Operatiunea de aprobare a design-ului va fi astfel mutata in Dahlewitz, oras situat in apropiere de Berlin."Rolls-Royce a luat la cunostinta decizia guvernului britanic de a amana votul pentru acordul de retragere din UE. Vom continua sa punem in aplicare planurile de urgenta pana cand vom fi siguri ca s-a ajuns la un acord asupra perioadei de tranzitie.Mai exact, lucram cu EASA pentru a transfera operatiunile de aprobare a design-ului pentru motoarele de aeronvae in Germania. Este o decizie reversibila si de precautie. Nu anticipam ca va duce la pierderea locurilor de munca", a transmis Rolls Royce.Vezi si Rolls Royce dezvolta un sistem de propulsie pentru taxiul zburatorA.D. ...citeste mai departe despre " Efectele Brexit: Rolls-Royce isi muta parte din operatiuni din Marea Britanie in Germania " pe Ziare.com